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«Гарда» усиливает департамент развития бизнеса

Директором департамента развития бизнеса ГК «Гарда» назначена Наталья Мишина. Об этом CNews рассказал представитель компании.

Ранее Мишина отвечала за разработку и внедрение стратегии развития канала продаж, оптимизацию внутренних бизнес-процессов и поиск новых моделей для обеспечения роста продаж в Cisco.

Группа компаний «Гарда» – производитель семейства продуктов для защиты данных и сетевой безопасности. Здесь в новой роли Наталья займется развитием взаимоотношений с партнерами и VAD-дистрибуторами, разработкой и адаптацией инструментов повышения эффективности партнерских коллабораций.

«У группы компаний большой потенциал на рынке кибербезопасности не только в России, но и за ее пределами, – сказала директор департамента развития бизнеса группы компаний «Гарда» Наталья Мишина. – Продуктовый портфель и «заряженная» команда смогут покорить самые высокие вершины, а для этого необходимо заручиться поддержкой сильных и опытных партнеров, выстроить крепкие и надежные связи, развить технологическое и экосистемное партнерство, а также заложить фундамент для роста внутри компании за счет автоматизации процессов и систем».

За 30 лет работы в ИТ- и телеком-индустриях, 15 из которых Наталья занимала руководящие должности, она накопила опыт и знания в различных областях: от операционного и финансового управления до трансформации и развития в том числе каналов продаж.

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