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9 ноября на онлайн-встрече МегаФона ПроБизнес обсудили актуальную ситуацию на рынке, тренды и драйверы, риски и преимущества внедрения решений кибербезопасности с топ-экспертами в ИБ

9 ноября на онлайн-встрече МегаФона ПроБизнес обсудили актуальную ситуацию на рынке, тренды и драйверы, риски и преимущества внедрения решений кибербезопасности с топ-экспертами в ИБ.

Сфера информационной безопасности в России активно развивается, несмотря на уход иностранных провайдеров ПО и растущую потребность в кадрах. Появляются новые технологии, которые позволяют обеспечить защиту цифровой инфраструктуры сразу на нескольких уровнях. Одни из наиболее перспективных технологий — облачные. На встрече «Кибертренды 2023: информационная безопасность как сервис» эксперты Kaspersky, VK Cloud, Positive Technologies и МегаФона ПроБизнес рассказали, как облачные решения позволяют обеспечить безопасность и своевременный бэкап инфраструктуры и отдельных ее элементов, а также:

  • В чем отличие MSSP от SECaaS и стоит ли доверять безопасность третьим лицам?
  • Какие сервисы можно покупать по облачной модели? Что лучше оставить внутри компании?
  • Какие прогнозы развития рынка информационной безопасности?

Посмотреть запись мероприятия можно по ссылке.

erid:LdtCKAHNYРекламодатель: ПАО МегаФонИНН/ОГРН: 7812014560/1027809169585Сайт: https://moscow.megafon.ru/

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