ГК Softline расширяет портфель сервисов по защите от DDoS-атак продуктами компании StormWall

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, и разработчик решений для защиты от DDoS-атак StormWall заключили соглашение о технологическом партнерстве. Клиентам Softline будут доступны все сервисы StormWall для защиты сайтов, сетей и ИТ-инфраструктуры. Это позволит компаниям развивать направление импортозамещения в сфере информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители Softline.

В портфель решений вендора входят защита от DDoS-атак, WAF, AntiBot и CDN, которые помогают обеспечить комплексную защиту проектов, развернутых в облаке. Сотрудничество с компанией StormWall значительно расширяет возможности Softline в сфере кибербезопасности.

Решения StormWall позволят Softline обеспечить клиентам высокий уровень защиты от DDoS-атак. Сервисы StormWall защищают онлайн-ресурсы от разных типов атак, от сетевого уровня до приложений, в том числе на уровне L7. Система способна отразить атаки мощностью до 3500 Гбит/с. Провайдер может быстро подключить сервисы в условиях атак, а также имеет удобный личный кабинет.

«Несмотря на то, что число DDoS-атак в России в III квартале 2023 г. снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, существует ряд угроз, которые могут привести к негативным последствиям. Злоумышленники активно используют комплексные атаки, запускают атаки на уровне L7, а также применяют смешанные ботнеты. Российским системным интеграторам необходимо надежно защищать ресурсы своих клиентов, чтобы избежать проблем. Мы рады, что Softline будет использовать наши решения для защиты своих заказчиков. Наши сервисы уже доказали свою эффективность, и мы уверены, что сотрудничество будет успешным», — отметил Сергей Лахин, коммерческий директор StormWall.

«Обеспечение импортозамещения в информационной сфере сейчас крайне актуально. Необходимо не только найти достойные отечественные решение для замены зарубежных продуктов, но также снизить зависимость страны от иностранных технологий и повысить национальную безопасность. Softline строго следует концепции импортозамещения российского правительства. Партнерство со StormWall поможет нам решить эти задачи, так как вендор предлагает качественные отечественные решения, которые входят в реестр российского ПО», — сказала Надежда Макарова, менеджер направления развития новых решений в департаменте информационной безопасности Softline.

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ГК Softline (ПАО «Софтлайн») — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 8200 сотрудников, в том числе около 4500 инженеров и разработчиков. В 2022 г. ее оборот превысил 70 млрд руб. В ГК Softline входят бренды и компании: AХОFT, «Девелоника», SL Soft, «Инферит», Infosecurity, «Стахановец», Soica, Robovoice, DeskWork, Workflowsoft, SoftClub, ЦВТ, «Академия Softline», ТЦ «Инженер», Polymatica, Robin и др.