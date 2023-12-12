Nubes представила сервис VDI с усиленной защитой

Компания Nubes представила сервис VDI с усиленной защитой.

С обновлённым сервисом VDI компании могут подключить несколько средств защиты. На каждом виртуальном рабочем месте дополнительно устанавливаются: DLP-система — от утечек информации, антивирус Kaspersky Endpoint Security — от вирусов, NGFW UserGate — для фильтрации входящего и исходящего трафика, а также двухфакторная аутентификация с использованием OTP MFAsoft — для защищённого доступа к ресурсам компании. Все виртуальные рабочие столы разворачиваются в облаке NGcloud, аттестованном по 152-ФЗ (УЗ-1). Решение работает на базе собственного дата-центра Tier III Nubes Alto в Москве.

Благодаря обновлённому сервису VDI компании обеспечивают защищённый доступ сотрудников к своим облачным сервисам. Пользователи могут спокойно подключаться к корпоративным системам вне офиса и с личных устройств, соблюдая ИБ-требования работодателя.

Компании могут развёртывать в облаке любое количество защищённых виртуальных рабочих мест. Кроме того, провайдер предлагает конфигурации с графическими процессорами (GPU) Nvidia — для работы в CAD-системах, 3D‑оделирования и других ресурсоёмких задач.

При этом Nubes обещает высокую скорость подключения и надёжность сервиса. Внедрение VDI с нуля занимает не более двух дней, а доступность по SLA составляет 99,95%.

«Нубес» (Nubes) —ИБ-ориентированный провайдер облачных сервисов и услуг colocation на базе собственного дата-центра Tier III в Москве.