Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Техника
|

Электромобили получат возможность оформить полис КАСКО, когда крутятся их колеса

ИТ-компания Simble разработала решение, которое собирает цифровые данные с телематического оборудования автомобиля, обрабатывает их и позволяет формировать страхование полиса КАСКО по системе «Старт-стоп». Разработка оценивает состояние автомобиля с включенным и выключенным зажиганием, манеру вождения, данные автомобильного трафика, информацию о погоде и опасных участках, по которым совершается поездка.

«Первыми данное решение опробуют владельцы электромобилей «Атом». Соответствующее соглашение с автопроизводителем мы подписали на днях. Когда колеса крутятся, водитель платит по тарифу «Движение», когда транспортное средство стоит на месте, то по тарифу «Стоянка». Если, например, водитель электромобиля ездит на машине около трех часов в день, то полис КАСКО будет дешевле на 50% по сравнению с годовым стандартным», - отметил директор по развитию Simble Василий Калужин.

В будущем такой тариф будет распространяться и на водителей других марок электромобилей.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Андрианкин, IТQ Group: Крупные игроки делят 40% рынка заказной разработки

Бывшую Group-IB, основателя которой посадили на 14 лет, отлучают от ИТ-инфраструктуры госкомпаний, банков и операторов связи

Сергей Четвертаков, Prof IT, — о навыках диалоговых и программных роботов и генеративном ИИ в разговорных ассистентах

Школьный админ отомстил за увольнение, оставив школу без телефона и поудаляв важные профили персонала и учеников

Как осуществлять техподдержку после ухода западных вендоров? Опыт «Мобиус Технологии»

Обнаружена новая критическая уязвимость в фреймворке для Java. Ее эксплуатация идет полным ходом

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор HIPER ProView SB2701: оптимальный 4K-монитор для серьезной работы

Новогодняя акция Dreame: флагманские новинки по выгодной цене

Умные функции кофемашин и чайников, за которые стоит платить в 2023 году

Показать еще

Наука

Тоньше фотона: изобретен самый миниатюрный волновод для передачи света

Углерод — признак жизни на спутнике Юпитера?

Найдена причина странного расположения звезд возле центра нашей галактики
Показать еще