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VK представила итоги года по кибербезопасности

В 2023 г. количество пользователей сервисов VK, которые усилили защиту своего аккаунта, установив двухфакторную аутентификацию, достигло 16 млн человек. Число пользователей «Вконтакте», подключивших данный метод аутентификации, выросло на 21%. В «Одноклассниках» показатель увеличился на 15% за аналогичный период.

Двухфакторная аутентификация усиливает защиту пользователя, добавляя дополнительный этап верификации входа по SMS, звонку или с помощью генератора одноразовых паролей. В сервисах VK, а также партнёров компании двухфакторная аутентификация обеспечивается через единую систему входа VK ID.

В 2023 г. месячная активная аудитория VK ID в России достигла 91 млн пользователей, что на 14,6% выше, чем годом ранее. В среднем через VK ID авторизуются более 500 млн раз в месяц.

Рустэм Газизов, директор департамента защиты клиентов ИБ VK, отметил: «Забота о безопасности наших пользователей — основной приоритет для VK. И это не только вопрос технических инноваций, но также и диалога с пользователем. Мы регулярно представляем новые инструменты защиты, рассказываем о видах мошенничества и способах борьбы с ним. К примеру, этим летом мы запустили функцию OnePass для еще более безопасной беспарольной авторизации «Вконтакте», в сервисах VK и партнёров. На сегодня функцией пользуются уже 1,5 миллиона человек».

В 2023 г. «Одноклассники» запустили нейросеть, которая ограничивает общение между киберсталкерами и их жертвами в сети. Число жалоб на навязчивое внимание со стороны незнакомых аккаунтов снизилось на 25%.

С начала 2023 г. «Почта Mail.ru» обезопасила от взлома до 1,4 млн пользователей с помощью собственной разработанной системы Taneleer. Системы детектирования подозрительных попыток входа обеспечили своевременное уведомление о необходимости сменить данные для входа в аккаунт Mail.ru. Это позволило снизить долю аудитории со слабыми паролями до 2,2% от общего числа пользователей «Почты Mail.ru».

В 2023 г. VK продолжила развивать программу по поиску уязвимостейBug Bounty. Общая сумма выплат исследователям безопасности достигла более 34 млн руб., а максимальная выплата составила почти 2,5 млн руб. Всего компания обработала более 1,5 тыс. отчетов, а также добавила в программу три новых сервиса – Skillfactory, умная колонка «VK Капсула» и VK Customer Experience Hub.

Компания продолжает развивать глобальную программу VK Protect, которая объединяет все технологические решения и инициативы, обеспечивающие защиту сервисов. VK регулярно проводит внутренний и внешний аудиты, применяет наиболее эффективные и современные мировые практики в области защиты данных и привлекает сторонних экспертов.

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