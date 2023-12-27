Компания «ИТ-Экспертиза» представляет комплекс информационной безопасности САКУРА - релиз версии 2.33

Состоялся релиз версии комплекса информационной безопасности САКУРА, получивший номер 2.33. В этой версии реализована интеграция с VPN-решением компании ООО «АМИКОН» – ФПСУ-IP. Также для операционной системы Linux реализована поддержка VPN-агента strongSwan.

С целью информирования пользователей о состоянии защиты их рабочего места, для всех поддерживаемых операционных систем (Windows, Linux, macOS) реализовано общее представление Агента САКУРА. Появился механизм фиксирования состояния защищенности АРМ с возможностью реагирования на изменения этих состояний. Добавлена проверка блокировщиков в браузере.

Повышено удобство работы с программой – оптимизирована работа отчетов, добавлены дополнительные возможности фильтрации. Появился интерфейс для просмотра логов исполнения скриптов на сервере САКУРА. Оптимизирована работа с Active Directory. Об этом CNews сообщили представители компании «ИТ-Экспертиза».

Новое в версии

Реализована интеграция с VPN-решением ФПСУ-IP компании ООО «АМИКОН». Разработано общее представление Агента САКУРА для информирования пользователей о состоянии защиты рабочего места для всех поддерживаемых типов операционных систем (Windows, Linux, macOS).

Для отчета «Активность процессов» повышено удобство представления данных. Добавлены новые алгоритмы контроля состояния АРМ (как уровня защищенности, так и нахождения онлайн), которые позволяют более гибко реагировать на изменение состояний.

Добавлен интерфейс для просмотра логов исполнения скриптов сервером САКУРА. Добавлен контроль и очистка долго неиспользуемых соединений к БД.

Реализована поддержка VPN-агента strongSwan для Агента САКУРА для ОС Linux. Реализована поддержка доменных пользователей на Агенте САКУРА для ОС macOS.

Добавлена проверка блокировщиков в браузере.

Оптимизация

С целью сбора информации о подчиненных подразделениях, улучшен механизм интеграции с Active Directory (AD). Реализован механизм инкрементальной синхронизации пользователей с AD.

Добавлена возможность фильтровать данные в отчетах по ФИО сотрудника. Для оптимизации построения отчетов о работе пользователя, добавлен признак группы ПО «Не учитывать в отчетах».

Реализован механизм подсчета времени, затраченного пользователем по группе ПО.

Прочие изменения

В отчете «Карта местоположения» добавлена информация о логине и имени пользователя. В раздел информации об АРМ «Общее обеспечение» добавлена расширенная информация об используемом оборудовании и операционной системе.

Руководство пользователя дополнено информацией о сборе данных по мониторингу САКУРА. Модернизирован механизм переноса организаций и дочерних организаций в архив

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«ИТ-Экспертиза» – компания в области ИТ, разработки программного обеспечения и информационной безопасности. В компании работают эксперты по повышению производительности и отказоустойчивости информационных систем. Компания разрабатывает собственное программное решение – комплекс информационной безопасности «САКУРА», а также оказывает услуги консалтинга по информационной безопасности в области защиты КИИ (критической информационной инфраструктуры), ГИС (государственных информационных систем) и персональных данных (ФЗ-149, ФЗ-152, ФЗ-187). Проводит аудит и нагрузочные тестирования, выдает рекомендации по его итогам и при желании заказчика проводит все необходимые работы в рамках подобных проектов.