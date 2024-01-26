Специалисты «УГМК-Телеком» повысили безопасность ледовой арены в Верхней Пышме

Специалисты компании «УГМК-Телеком» повысили безопасность спортивной школы в Верхней Пышме. Сотрудники проектного центра «Системы связи, безопасности и автоматизации» модернизировали слаботочные сети в здании и снабдили ледовую арену новой и современной звуковой системой. Работы проводились в рамках подготовки спортивной площадки к проведению крупных российских и международных соревнований. Об этом CNews сообщили представители «УГМК-Телеком».

«Модернизация слаботочных сетей в здании включала в себя семь ключевых направлений: монтаж структурированной кабельной сети и локально-вычислительной кабельной сети, системы контроля и управления доступом, пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, системы охранного телевидения и мультимедиа. Специалисты выполнили комплекс работ от поставки оборудования до его пуско-наладки», – сказал начальник отдела систем безопасности и связи проектного центра Евгений Петров.

Перед компанией стояла задача повысить качество безопасности и контроля на входе в здание. Для этого была смонтирована система контроля и управлением доступом, а также система видеонаблюдения, которая включает в себя распознавание лиц.

Еще одно важное направление работ – установка современных систем мультимедиа, которые соответствуют стандартам качества изображения и звука. Ледовая арена является домашним полем для ХК «Горняк». Чтобы принимать здесь команды соперников и проводить соревнования на высоком уровне, необходимо было смонтировать качественное звуковое сопровождение.

«Наши специалисты внедрили звуковую систему из более, чем 50 колонок, которая будет использоваться при озвучивании матчей в ходе проведения домашних игр и чемпионатов», – добавил Евгений Петров.

Монтаж систем выполняли порядка 30 специалистов, не нарушая при этом штатную работу спортивной школы. Рабочие трудились в перерывах между тренировками и спортивными состязаниями в вечернее и ночное время. Часть работ проводилась на высоте более 18 метров.