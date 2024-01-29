Отгрузки Positive Technologies в 2023 году выросли на 75%

Positive Technologies подвела предварительные итоги деятельности за 2023 г. Исходя из текущих управленческих данных, объем отгрузок составил 26 млрд руб. Итоговое значение фактически оплаченных отгрузок 2023 г. составит от 25 до 26 млрд руб., ожидаемый консенсус-прогноз менеджмента — 25,3 млрд руб. Для сравнения, в 2022 г. объем оплаченных отгрузок равнялся 14,5 млрд руб. Таким образом, рост отгрузок по итогам 2023 г. составляет около 75% к показателям предыдущего года. Ожидаемые результаты Positive Technologies находятся в рамках прогноза, озвученного менеджментом в ноябре 2023, — от 22,5 до 27,5 млрд руб.

Традиционно Positive Technologies рассказывает инвесторам об итогах года в несколько этапов. В начале марта 2024 г. компания представит предварительные неаудированные показатели финансовой отчетности. Итоги года будут подведены 9 апреля, когда Positive Technologies опубликует консолидированную финансовую и управленческую отчетность. Сроки финализации аудированной отчетности по итогам года обусловлены принятой в компании учетной политикой: итоговый результат 2023 г. будет включать только фактически оплаченные до 31 марта 2024 г. отгрузки.

Компания ставит перед собой задачу продолжить масштабирование бизнеса, усиливая свое присутствие в ключевых сегментах рынка и обеспечивая динамичное развитие за счет выхода в новые технологические и географические ниши. Уже сейчас Positive Technologies демонстрирует темпы роста, превышающие рыночную динамику более чем в два раза.

«Предварительные данные управленческой отчетности за 2023 год подтверждают выполнение амбициозных целей по росту нашего бизнеса. Наибольший вклад в результат внесли флагманские продукты компании: MaxPatrol SIEM (система мониторинга событий ИБ и управления инцидентами), MaxPatrol VM (система нового поколения для управления уязвимостями) и PT Network Attack Discovery (система поведенческого анализа сетевого трафика), — сказала Елена Бастанжиева, директор по развитию бизнеса Positive Technologies. — Мы продолжаем уверенно идти вперед: запустили коммерческие продажи метапродукта MaxPatrol O2 и решения MaxPatrol EDR, предназначенного для защиты конечных пользовательских устройств, видим большую заинтересованность клиентов в нашем новом продукте PT NGFW — межсетевом экране нового поколения. Мы работаем над выходом на ряд международных рынков и развиваем перспективные направления метапродуктов, решений для защиты контейнерных сред и cloud-native-продуктов. Эти шаги позволят нам укрепить лидирующую позицию на рынке и продолжить расти высокими темпами».

Для обеспечения активного расширения бизнеса Positive Technologies продолжает инвестировать в развитие имеющихся продуктов, запуск новых перспективных продуктов и решений, усиление команды профессионалов. При этом менеджмент ставит перед собой задачу по росту прибыли компании и сохранению высокой маржинальности бизнеса: рентабельность чистой прибыли без учета капитализируемых расходов (NIC) по итогам 2023 г. планируется на уровне не менее 30%. Дивидендная политика Positive Technologies предполагает выплаты акционерам в размере от 50 до 100% от NIC. Таким образом, компания планирует наращивать дивидендный потенциал и оставаться одной из немногих технологических компаний, демонстрирующих высокие темпы роста и регулярно выплачивающих дивиденды своим совладельцам.