UserGate обеспечила защиту сетевой инфраструктуры коммерческого банка «Пойдём!»

Российский разработчик ИБ-решений компания UserGate обеспечила защиту ИТ-инфраструктуры коммерческого банка «Пойдём!». Проект внедрения решения на базе межсетевого экрана следующего поколения (Next-Generation Firewall, NGFW) UserGate осуществил системный интегратор Ximi Lab.

АО КБ «Пойдём!» – специализированный банк потребительского кредитования и индивидуального финансового консультирования, насчитывающий более 1,5 тыс. сотрудников и работающий в 160 офисах, расположенных в 34 регионах России. Наличие современной высокопроизводительной распределенной ИТ-инфраструктуры обеспечивает оптимизацию внутренних процессов и обработку данных, в том числе для оперативного принятия решений о возможных форматах клиентского взаимодействия. Большой объем чувствительной информации обуславливает необходимость внедрения надежных средств защиты от внутренних и внешних информационных угроз. Помимо надежности и быстродействия защитные решения должны соответствовать требованиям регулятора.

Одной из организационно-технических мер по обеспечению безопасности данных является задача по организации защиты периметра и сетевое изолирования сегментов сети. Для ее решения необходимо было высокопроизводительное оборудование, удобное в работе и обеспечивающее возможность работать в прозрачном режиме.

«Решение UserGate NGFW полностью соответствуем требованиям заказчика и превосходит конкурентов по техническим характеристикам и удобству управления, что высоко оценила команда высоко-квалифицированных специалистов заказчика, осуществивших пилотирование и внедрение. Наши инженеры и инженеры UserGate привлекались по мере необходимости для консультации и решения наиболее сложных задач. В целом этот проект оставил у нас исключительно положительные впечатления и от самого внедряемого решения, и от отношения коллег из UserGate», – сказал Павел Тарабанов, заместитель генерального директора Ximi Lab по коммерции.

«Репутационная составляющая является одной за самых важных для любой финансовой организации, работающей с большим количеством конечных пользователей. Когда речь идет о персональных данных наших клиентов и данных, составляющих коммерческую тайну, в вопросах безопасности не может быть компромиссов. При выборе решения мы ориентировались на ведущих российских производителей и интеграторов, обладающих значительным опытом внедрения и эксплуатации оборудования класса NGFW. В рамках текущего проекта мы успешно решили все поставленные перед нами задачи и, в случае необходимости расширения, продолжим сотрудничество с UserGate», – сказал Роман Беседин, заместитель руководителя службы информационной безопасности АО КБ «Пойдём!».

«Обеспечение защиты ИТ-систем финансовых организаций – это вызов для любой организации, занимающейся вопросами безопасности, поскольку их сети относятся к критической информационной инфраструктуре и требуют особого внимания не только на этапе внедрения решения, но и в течение всего периода эксплуатации, то есть ежедневно. Мы всегда принимаем этот вызов, поскольку каждый проект уникален и обогащает наш опыт, а более чем 5 тыс. внедрений NGFW-решений дает нам уверенность, что мы с ним успешно справимся, и наш заказчик будет обеспечен защитой на самом высоком технологическом и экспертном уровне», – отметил Александр Богданов, менеджер по работе с партнерами UserGate.

Решение UserGate NGFW внесено в государственный реестр сертифицированных средств защиты информации. Оно позволяет предприятиям значительно повысить уровень своей информационной безопасности и обеспечить непрерывную работу бизнеса и государственных организаций.