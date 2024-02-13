Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков Бизнес Кадры
|

Евгений Ростовцев назначен генеральным директором NGR Softlab

Российский разработчик решений по информационной безопасности NGR Softlab сообщает о назначении нового генерального директора. Им стал Евгений Ростовцев, ранее занимавший должность исполнительного директора. Об этом CNews сообщили представители NGR Softlab.

Евгений присоединился к NGR Softlab в 2023 г., перейдя из ГК InfoWatch. На позиции генерального директора он сосредоточится на реализации новой стратегии компании, предусматривающей кратный рост выручки, увеличение рыночной доли продуктов в ключевых для NGR Softlab сегментах, масштабировании операционной модели организации и развитии продаж.

Опыт Евгения более 20 лет связан с руководством финансовых, кредитных учреждений. В 2012 г. он стал руководителем кредитной организации, входящей в группу «ВЭБ». В ходе работы на базе кредитной организации были созданы финтех-продукты, которые с успехом используются и сегодня.

В середине 2020 г. в качестве исполнительного директора Евгений Ростовцев присоединился к команде топ-менеджеров ГК InfoWatch, которая за три года выросла вдвое по финансовым показателям и числу сотрудников. Под его руководством была сформирована стратегия развития вендора, а также реализован ряд стратегических инициатив.

Дмитрий Пудов, возглавлявший компанию с момента ее основания, переходит на позицию заместителя генерального директора по стратегическому развитию и сфокусируется на развитии продуктовой линейки, доведения ее до рынка и реализации стратегических проектов.

***

Российский разработчик решений по информационной безопасности NGR Softlab работает на рынке с 2019 г. В портфеле компании представлены интеллектуальные системы по управлению безопасностью, инструменты анализа и мониторинга ИБ. Продукты NGR Softlab включены в реестр российского ПО. Центр исследований и производство расположены в России. С 2021 года компания является участником проекта «Сколково» № 1124235.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Лебедев, RNT Group: Импортозамещение должно помогать банкам зарабатывать

Семья сотрудника CNews стала жертвой телефонных мошенников. Работает новая схема обмана

Ксения Позднякова, «Самолет»: Строительная отрасль не консолидирована — отсюда и низкий уровень цифровой зрелости

Выпущена флешка с функцией самоуничтожения для параноиков, хакеров и журналистов. Видео

Алексей Ионов, «Ионов и Партнеры»: Lean-Agile трансформация — это не про тренинги, а про понимание, как применить систему с наилучшим результатом

Китайская шпионская группировка пять лет хозяйничала в критической инфраструктуре США

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Как собрать домашний кинотеатр: выбор от сети магазинов «Технопарк»

Показать еще

Наука

Инновационный огнетушитель тушит пожар звуковыми волнами

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году

Обнаружена одна из самых гигантских черных дыр в истории — она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца
Показать еще