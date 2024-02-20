ГК Softline объявляет о начале стратегического партнерства с российским разработчиком решений по информационной безопасности NGR Softlab

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о начале сотрудничества с NGR Softlab (ООО «ЭнДжиАр Софтлаб») — российским разработчиком интеллектуальных систем по управлению безопасностью, инструментов анализа и мониторинга ИБ. Заказчикам ГК Softline станут доступны решения вендора для контроля цифрового пространства организации и обеспечения кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

Партнерство компаний продолжается более двух лет, однако решение о целенаправленном развитии взаимовыгодного сотрудничества было принято только сейчас. NGR Softlab укрепляет позиции на российском рынке ИБ. Последние годы вендор непрерывно расширял возможности продуктов и совершенствовал их функционал, и теперь они не только высокотехнологичны, но и обладают одним из лучших соотношений «цена – качество».

За счет стратегического партнерства ГК Softline сможет нарастить экспертизу по направлению кибербезопасности и предложить своим заказчикам наиболее актуальные, эффективные и доступные решения для обеспечения ИБ. NGR Softlab, в свою очередь, сформирует открытые референс-кейсы применения его продуктов и расширит аудиторию.

NGR Softlab — российский разработчик интеллектуальных систем управления безопасностью, инструментов анализа и мониторинга ИБ. Компания специализируется на трансформации процессов и обеспечении защиты путем создания современных и востребованных продуктов с использованием инновационных технологий. На данный момент на рынке представлены три продукта вендора: Alertix (SIEM-система, комплекс инструментов мониторинга ИБ), Infrascope (PAM-система, контроль действий учетных записей) и Dataplan (платформа для решения аналитических задач ИБ, включающая модули xBA и Role Mining).

К особенностям продуктов NGR Softlab относятся: скорость внедрения; импортонезависимое ПО, входящее в реестр Минцифры; профессиональная поддержка; комплексность решения; регламентированный интерфейс. Кроме того, системы Infrascope и Alertix имеют сертификаты ФСТЭК (№4752 от 14.12.2023 и № 4596 от 18.11.2022), которые подтверждают соответствие требованиям по четвертому уровню доверия.

«За последний год решения вендора стали более зрелыми и надежными. На данный момент они одни из лучших среди представленных на российском рынке ИБ, поэтому мы рады развитию нашего партнерства. Сотрудничество выгодно обеим сторонам — за счет реализации продуктов вендора мы также укрепляем свои позиции и наращиваем экспертизу в области ИБ. А наши заказчики получают доступ к высокотехнологичным решениям, при помощи которых могут обеспечить конфиденциальность данных и защитить бизнес от киберугроз», — сказала Ольга Шавшина, менеджер по развитию бизнеса ГК Softline.

«Конечной целью разработки наших продуктов является помощь в развитии и защите бизнеса клиентов. Сотрудничество с ГК Softline будет способствовать ее достижению, так как за счет расширения аудитории потребления мы сможем обнаружить новые инсайты, сценарии, запросы и усовершенствовать продукты в соответствии с актуальными потребностями заказчиков. Благодаря этому контроль цифрового пространства организации выйдет на новый уровень», — отметил Евгений Ростовцев, генеральный директор NGR Softlab.

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ПАО «Софтлайн» — учасьгик ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 8400 сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В 2023 г. ее оборот превысил 91 млрд руб. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5000 ИТ-производителей. В ГК Softline входят бренды и компании: AХОFT, «Девелоника», SL Soft, «Инферит», Infosecurity, «Стахановец», Soica, Robovoice, DeskWork, Workflowsoft, SoftClub, ЦВТ, «Академия Softline», ТЦ «Инженер», Polymatica, Robin, Softline Digital, «Ваш Платежный Проводник» и др.

Российский разработчик решений по информационной безопасности NGR Softlab работает на рынке с 2019 г. В портфеле компании представлены интеллектуальные системы по управлению безопасностью, инструменты анализа и мониторинга ИБ. Продукты NGR Softlab включены в реестр российского ПО. Центр исследований и производство расположены в России. С 2021 г. компания является участником проекта «Сколково» № 1124235.