Axoft пополнила свой ИБ-портфель решением Kaspersky SD-WAN

Axoft сообщила об усилении ИБ-портфеля решением для построения единой отказоустойчивой распределённой сети Kaspersky SD-WAN. Команда Axoft расширила компетенции по направлению: технические специалисты компании прошли обучение по решению SD-WAN. Дистрибьютор предлагает своим партнерам и их заказчикам помощь с пресейлом, внедрение проектов «под ключ».

Иностранные производители ушли с российского рынка, а экспертиза команды инженеров Axoft продолжает развиваться: компания постоянно усиливает свои компетенции по направлению информационной безопасности применяет накопленный опыт при работе с новыми отечественными продуктами. Значимое пополнение в копилке Axoft – Kaspersky SD-WAN – программно-определяемое решение для построения единой отказоустойчивой филиальной сети с централизованным управлением и едиными стандартами безопасности. Решение сочетает передовые алгоритмы маршрутизации и методы управления трафиком для оптимизации производительности сети и возможность использования разнообразных средств защиты от киберугроз.

SD-WAN предназначен для компаний, которые планируют развертывать или уже имеют территориально распределенную филиальную сеть в местах, значительно удаленных от центрального офиса, в том числе, труднодоступных. Решение подходит для компаний финансового сектора, транспортных систем, образовательных и медицинских учреждений, объектов розничной торговли, телекоммуникационного бизнеса и промышленных предприятий.

Axoft проводит для своих партнеров и их заказчиков демонстрации возможностей Kaspersky SD-WAN, реализует пилоты и проекты внедрения, помогает с подготовкой технической документации – в штате компании работает технический писатель.

«На основании прогнозов аналитиков (в том числе Gartner) и собственных оценок мы ожидаем бурный рост применения решений SD-WAN в корпоративных инфраструктурах, что происходит в силу повышения требований к качеству сетевого взаимодействия в территориально распределённой корпоративной сети, роста количества филиалов у крупных заказчиков, отсутствия инженерного персонала в удалённых филиалах и т.д. Выбор российских продуктов SD-WAN очень ограничен, поэтому мы с удовольствием включили Kaspersky SD-WAN в свой портфель и активно работаем над продвижением этого решения», – отметил Сергей Табулин, директор по продуктам и технологиям компании Axoft.

«SD-WAN – необходимый инструмент в работе с безопасной и качественной передачей трафика для организаций с развитой филиальной сетью. Мы продолжаем усиливать наше решение для того, чтобы заказчики смогли воспользоваться всеми его преимуществами, и в прошлом году Kaspersky SD-WAN Edge Service Router получил статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения. Этот статус – важный маркер для организаций, которые только планируют внедрять технологию и сфокусированы на стратегии импортозамещения. Мы видим большой интерес к решению со стороны рынка, и здорово, что благодаря Axoft больше компаний смогут оценить все возможности этого инструмента», – сказал Максим Каминский, руководитель программы сетевой безопасности «Лаборатории Касперского».

Решение позволяет реализовать интеллектуальное управление трафиком и его оптимизацию, обладает едиными политиками для безопасного и надежного доступа филиалов к облачным сервисам и данным, возможностями централизованного управления и мониторинга сетевой инфраструктуры, кастомизации и масштабирования. Функции безопасности Kaspersky SD-WAN включают шифрование и обнаружение угроз, обеспечивая защиту данных и безопасность сети. Интеллектуальное управление трафиком и оптимизация повышают производительность сети и снижают затраты. Централизованное управление и мониторинг упрощают администрирование сети и устранение неполадок.