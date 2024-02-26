«Инферит Облако» расширяет портфель решений в области ИБ за счет продукта PT Cloud Application Firewall

Российский облачный провайдер «Инферит Облако» расширяет портфель продуктов в области WAF (Web Application Firewall) за счет нового облачного решения — PT Application Firewall от Positive Technologies.

Провайдер «Инферит Облако», входящий в экосистему ИТ-вендора «Инферит» (ГК Softline), специализируется на предоставлении облачных инфраструктурных и ИТ-сервисов. «Инферит Облако» построено на основе открытого ПО для облачных вычислений OpenStack. Гиперконвергентная платформа компании, созданная на базе оборудования «Инферит Техника», обеспечивает высокую производительность, безопасность и надежность. Инфраструктура провайдера развернута на двух независимых площадках: собственном ЦОДе вендора «Инферит» в ОЭЗ «Исток» и партнерском ЦОДе. Клиентам «Инферит Облака» доступен ряд услуг — от публичного и приватного облака до решений в сфере информационной безопасности и телекоммуникаций: оборудование в аренду (HaaS, Dedicated), инфраструктура как сервис (IaaS), готовые преднастроенные решения из коробки (Bundle as a Service), программное обеспечение как услуга, маркетплейс ИТ-услуг. «Инферит Облако» помогает организациям реализовывать стратегию импортозамещения ИТ-инфраструктуры на базе российских технологий.

PT Cloud Application Firewall представляет собой облачную версию межсетевого экрана для защиты веб-приложений и API от кибератак. Решение препятствует проникновению злоумышленников в инфраструктуру организаций, защищает от несанкционированного доступа к данным пользователей, предотвращает утечки конфиденциальной информации.

PT Cloud Application Firewall предоставляется по подписке, что позволяет выбрать оптимальный тариф в зависимости от загруженности веб-ресурсов компании, не требует дополнительных вложений в аппаратное обеспечение и привлечение специалистов по ИБ. Установка и настройка продукта с учетом особенностей инфраструктуры клиента осуществляются силами облачных и сервис-партнеров Positive Technologies в течение одного рабочего дня.

Благодаря интеграции с PT Cloud Application Firewall, клиенты «Инферит Облако» получат дополнительный уровень защиты своих веб-ресурсов и критически важных бизнес-приложений. Решение будет размещено в облачной инфраструктуре провайдера и предоставляться клиентам по модели SaaS.

On-premise-версию продукта – PT Application Firewall – уже более 10 лет выбирают около 2 тыс. российских компаний из разных отраслей экономики.

«Безопасность клиентов является для нас главным приоритетом. Для нас важно обеспечить непрерывность бизнес-процессов наших заказчиков. Именно поэтому мы ищем лучшие решения от лидеров рынка для портфеля “Инферит Облако”. Компания Positive Technologies, как одна из наиболее известных не только на уровне страны, но и на мировом уровне, уже зарекомендовала себя в качестве надежного поставщика решений в области информационной безопасности. Мы рады расширить наш портфель решений за счет продукта от такого авторитетного вендора. Интеграция с PT Cloud Application Firewall позволит нам предложить еще более надежную защиту нашим клиентам», — отметил Максим Мантуров, директор облачных продуктов «Инферит».

«Мы рады сотрудничеству с облачным провайдером "Инферит Облако", — отметил Денис Прохорчик, директор направления по развитию бизнеса облачных продуктов Positive Technologies. — Используя PT Cloud Application Firewall по модели SaaS, малый и средний бизнес получает удобное и эффективное средство защиты собственных веб-приложений. При этом обслуживанием продукта занимается провайдер – решение не требует от пользователя дополнительных аппаратных затрат».