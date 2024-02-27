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Система управления доступом RooX UIDM теперь совместима с «Ред ОС»

RooX и «Ред Софт» подтвердили совместимость системы аутентификации и авторизации RooX UIDM с операционной системой Ред ОС. Теперь бизнесу доступно совместное решение для безопасного управления доступом, а также для построения импортонезависимых ИТ-экосистем.

RooX UIDM — это система управления доступом сотрудников и внешних пользователей в веб-сервисы, мобильные и десктопные приложения. Решение поддерживает более 30 методов аутентификации, включая биометрию, из которых можно составлять различные сценарии входа как для физических лиц, так и официальных представителей юрлиц. RooX UIDM предоставляет возможность гибкой настройки политик доступа и API Gateway для обеспечения авторизации. Решение входит в Реестр российского программного обеспечения и соответствует стандартам безопасности ГОСТ и ЦБ.

«Ред ОС» — российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что позволяет применять его в государственных информационных системах. «Ред ОС» внесена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.

«Сегодня команда «Ред Софт» является одним из основных разработчиков российских ОС. Операционная система широко используется у государственных и коммерческих заказчиков. Партнёрство с таким разработчиком и подтверждение совместимости наших решений — стратегический шаг для нашей компании, который позволит предложить ещё большему количеству отечественных бизнес-пользователей надежные инструменты для управления доступом», — сказал Константин Корсаков, главный архитектор RooX.

«Ред Софт» постоянно расширяет партнёрскую сеть, включая в неё востребованные решения для обеспечения информационной безопасности. Мы благодарим команду RooX за активное и плодотворное сотрудничество», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

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