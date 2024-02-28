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Positive Technologies подписала соглашение о сотрудничестве с КГТУ

Positive Technologies подписала соглашение о сотрудничестве с Кыргызским государственным техническим университетом имени И. Раззакова (КГТУ). Стороны договорились о стратегическом партнерстве и сотрудничестве в области повышения качества образования и подготовки кадров в сфере информационной безопасности.

Соглашение предусматривает подключение студентов и преподавателей КГТУ к образовательной платформе Positive Technologies, в рамках которой оказывается содействие российским и зарубежным вузам в подготовке кадров в области кибербезопасности, а также к платформе Standoff 365, которая включает в себя киберполигон, программы багбанути и профильные мероприятия. Кроме того, в рамках сотрудничества запланированы совместные научные исследования, участие в тематических форумах и организация студенческих стажировок.

«В условиях постоянного роста числа киберугроз динамично развивающийся рынок информационной безопасности в Центральной Азии испытывает дефицит профессиональных кадров. Наша компания, производящая передовые решения для результативной защиты, обладает также уникальным опытом по развитию кадров. Соглашение с КГТУ создает необходимые условия для того, чтобы мы могли делиться своими знаниями и опытом с начинающими специалистами в Кыргызстане. Преподаватели вуза уже проходят обучение в нашей школе преподавателей кибербезопасности. Мы уверены, что сотрудничество с крупнейшим в регионе техническим университетом послужит распространению экспертизы в области кибербезопасности, а значит, и более эффективной защите граждан, бизнеса и целых отраслей», — сказал Дмитрий Шлейфер, директор по развитию бизнеса Positive Technologies в СНГ.

«Данное соглашение дает возможность преподавателям и студентам пройти бесплатные курсы по повышению квалификации в сфере информационной безопасности, получить доступ к продуктам Positive Technologies, которые обеспечивают защиту от киберугроз во многих компаниях мира, в том числе и в странах СНГ, — отметил Мирлан Чыныбаев, ректор КГТУ, — Сотрудничество станет большим плюсом для студентов, которые решат связать свою карьеру с информационной безопасностью».

Positive Education — специальная образовательная программа Positive Technologies. Цель проекта — системное развитие индустрии подготовки кадров в сфере практической кибербезопасности. В программе уже участвуют около четырех десятков учебных заведений России и стран СНГ, среди которых МФТИ, НИЯУ МИФИ, МТУСИ, Университет Иннополис, МГТУ, СПбГУТ, МИРЭА, ДВФУ, НГУ.

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