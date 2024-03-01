Сервис компании ТрансТелеКом обеспечивает надежную защиту приложений клиентов

Сервис Компании ТрансТелеКом «Защита веб-приложений» позволяет бизнес-клиентам организовать безопасную публикацию приложений в сети Интернет. Для оказания услуги используется решение класса WAF (Web Application Firewall). WAF позволяет обеспечить:

Защиту от всех распространённых типов атак на веб-приложения и API;

Защиту от DDoS-атак уровня приложений;

Контроль доступа к ресурсам веб-приложений;

Минимизацию рисков утечки конфиденциальной информации, обрабатываемой приложением;

Круглосуточный мониторинг и экспертную поддержку по вопросам защиты веб приложений;

Выполнение требований ФСТЭК России;

Публикацию веб-приложения в сети Интернет с использованием сертифицированных криптоалгоритмов (ГОСТ TLS).

«По данным различных исследовательских компаний, рынок защиты веб- приложений показал трех-четырехкратный рост в 2023 году. Услуга востребована клиентами, к ней предъявляют высокие требования, так как в безопасности не может быть мелочей. В нашей компании технические специалисты по управлению решением WAF создают индивидуальный профиль защиты с учетом специфики трафика защищаемого веб-ресурса заказчика, обеспечивают беспрерывный мониторинг инцидентов и быстрое реагирование. Кроме того, мы можем настроить интеграцию с услугой защиты от DDoS-атак, реализуемой в рамках IP ACCESS. Это одна из наших наиболее востребованных услуг Именно комплексный подход способен защитить критически важные интернет-сервисы наших клиентов», – прокомментировал заместитель Генерального директора АО «Компания ТрансТелеКом» по системной интеграции и цифровым платформам Константин Болтрукевич.

Компания ТрансТелеКом постоянно анализирует актуальные потребности рынка и предлагает государственным и корпоративным клиентам востребованные, качественные и надежные сервисы для бизнеса в части связи, информационных технологий и информационной безопасности. Подробнее узнать о них можно на сайте компании.