Axoft расширила ИБ-портфель решением Kaspersky Container Security

Axoft объявила о расширении ИБ-портфеля продуктом Kaspersky Container Security (KCS), специализированным решением для обеспечения безопасности приложений в Kubernetes, OpenShift и на других контейнерных платформах. Технические специалисты Axoft прошли обучение по направлению KCS. Дистрибутор предоставляет своим партнерам и их заказчикам услуги в области пресейла, сопровождения решения, точечные консультации, помощь с проработкой технических вопросов и подготовкой технического задания, проведение пилотных проектов и внедрений.

Kaspersky Container Security закрывает проблемы безопасности контейнерных сред на всех этапах их жизненного цикла: от разработки до эксплуатации. KCS обеспечивает защиту всех компонентов контейнерных платформ: образов и их реестров, оркестраторов, контейнеров, операционной системы хоста. Продукт гибко встраивается в процесс разработки и помогает внедрить методологию DevSecOps, позволяет соответствовать отраслевым стандартам и нормам безопасности. KCS также способен заменить аналогичные решения иностранных вендоров, ушедших с российского рынка: Trend Micro, Palo Alto, Aqua Security.

Заказчиками решения являются компании, осуществляющие разработку собственных продуктов в микросервисной архитектуре или использующие контейнерные приложения. Отрасли применения продукта: государственный и финансовый сектор, телекоммуникационная и ИТ-сфера, розничная торговля, энергетическая и добывающая отрасль, промышленные предприятия.

Axoft предлагает своим партнерам и их заказчикам демонстрацию возможностей Kaspersky Container Security на демостенде, пилотирование решения на площадках заказчика с возможностью привлечения в проекты демооборудования компании. Технические специалисты Axoft проведут внедрение проектов «под ключ», подготовят документацию самой высокой степени сложности.

«Миграция приложений в контейнерную среду – тренд, который, как я уверен, будет продолжаться и дальше, так как преимущества, которые дают контейнеры, очевидны. Но, как и любой новый подход в организации ИТ-инфраструктуры, несут в себе свои угрозы. Решение от компании «Лаборатория Касперского» отлично закрывает новые риски», – сказал Денис Фокин, руководитель отдела технического консалтинга и инженерной поддержки направления ИБ компании Axoft.

Михаил Арпишкин, ведущий технический специалист направления DevSecOps компании Axoft, отметил: «Решение KCS от «Лаборатории Касперского» недавно появилось на рынке и уже может предложить достаточно “мощный” функционал для обеспечения безопасности контейнерной среды. Компоненты KCS позволяют удовлетворить базовую потребность потенциального заказчика, а именно: выполнять проверку образов на уже известные уязвимости (даже вирусы) перед их использованием в кластере, осуществлять контроль среды выполнения контейнеров, чтобы предотвратить эксплуатацию уязвимости нулевого дня. Мы же со своей стороны можем рассказать и продемонстрировать, как работает данное решение».

«Перед нами стояла задача – создать продукт для комплексной защиты контейнерной инфраструктуры, всех её компонентов. Уже сейчас Kaspersky Container Security автоматически сканирует образ контейнера на наличие уязвимостей и вредоносных программ. Решение интегрируется с конвейерами CI/CD для беспрепятственного тестирования и развертывания безопасности, защищает от сетевых атак и других угроз. Среди преимуществ продукта: управление и мониторинг контейнеров, предоставление полного контроля над окружением, прозрачная система лицензирования и простой выбор редакций продукта, возможность интеграции с отечественными решениями и поддержки сканирования по базе ФСТЭК», – сказал Тимофей Минин, менеджер по развитию бизнеса «Лаборатории Касперского».