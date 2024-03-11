Каждый второй специалист по кибербезопасности в начале карьеры совершал ошибки на работе из-за недостатка нужных знаний

Более половины специалистов по кибербезопасности в мире в начале своей карьеры совершали ошибки на работе из-за недостатка знаний или технических навыков, причём среди людей с опытом от двух до пяти лет эта доля составляет почти 60%. Таковы данные глобального опроса «Лаборатории Касперского», цель которого — выяснить, какую роль в карьере ИБ-специалистов играет профессиональное образование.

Что касается ошибок, которые совершают новички в индустрии кибербезопасности, наиболее распространены три их вида. Так, 43% респондентов не всегда обновляли ПО своевременно, 42% использовали ненадёжные пароли, а 40% пренебрегали своевременным созданием резервных копий.

«Создатели образовательных программ пытаются учитывать изменения в отрасли, это характерно и для проектов в области кибербезопасности. Многим молодым специалистам может не хватать знаний или опыта, что подчёркивает важность дополнительного обучения на этапе погружения в корпоративные процессы. Компаниям следует уделять больше внимания повышению квалификации сотрудников. Для „Лаборатории Касперского“ люди — главная ценность, поэтому мы вкладываемся в их обучение и всячески стимулируем культуру профессионального развития на протяжении всего карьерного пути. Мы также помогаем преодолевать проблему нехватки практических навыков у ИБ-специалистов, разрабатывая специализированные тренинги», — сказала Марина Алексеева, директор «Лаборатории Касперского» по работе с персоналом.

Для повышения общего уровня знаний специалистов в области кибербезопасности «Лаборатория Касперского» предлагает использовать многоступенчатый подход: вузы могут актуализировать свои учебные программы, сотрудничая с игроками рынка кибербезопасности. Например, в прошлом году «Лаборатория Касперского» запустила новую партнёрскую программу для высших учебных заведений — Kaspersky Academy Alliance. Она позволяет интегрировать в учебный процесс опыт и технологии компании в сфере кибербезопасности; молодые специалисты могут дополнить свою академическую подготовку реальным опытом работы, например, с помощью стажировок в отделах информационной безопасности или R&D. В России «Лаборатория Касперского» реализует программу стажировок для студентов Москвы и Московской области SafeBoard; специалисты по кибербезопасности могут развивать свои навыки, участвуя в соревнованиях, которые проводятся различными компаниями и организациями.