Костромской бизнес стал в два раза чаще интересоваться услугами видеонаблюдения и видеоаналитики

Компания МТС сообщает о росте спроса на интеллектуальные решения для обеспечения безопасности удаленных объектов на предприятиях Костромской области. По итогам 2023 г. предприятия региона стали в два раза чаще обращаться к системам видеонаблюдения и контроля удаленного доступа по сравнению с 2022 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего умным видеонаблюдением интересуются костромские ювелирные предприятия (52%) и лесообрабатывающие компании (28%). Цифровые сервисы здесь необходимы с целью обеспечения безопасности на объектах, для предотвращения пожаров и для контроля передвижения транспорта.

Рост спроса также зафиксирован со стороны производственных предприятий (20%). Здесь использование умных камер помогает обезопасить от несанкционированного доступа с помощью системы распознавания лиц и номеров автомобилей. Аналитика формирует статистику данных с видео, чтобы компания при необходимости могла скорректировать рабочие процессы. Данные с камер позволяют следить за соблюдением производственных норм безопасности, охраны труда и предотвращать экстренные ситуации.

«Возможности умного видеонаблюдения с каждым годом расширяют свои границы, что приводит к повышению спроса на данные услуги. Сейчас умные камеры используются в разных отраслях – например, в центральной России наше видеонаблюдение защищает леса от пожаров, а в Сибири обеспечивает безопасность новых жилых комплексов и контролирует состояние общедомового имущества. Наши камеры работают и в темноте, и в условиях задымления, и во время снегопадов или дождей, изображение с них можно получать дистанционно в любое время. Это удобно и для рядовых сотрудников, и для руководителей», - сказал директор филиала МТС в Костромской области Рамиль Мусаев.