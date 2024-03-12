«Сбер» обеспечил безопасность первой сделки на цифровой платформе РЭО

При поддержке «Сбера» на электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов Российского экологического оператора состоялась первая сделка с применением инструмента смарт-контрактов. Сервис «Безопасная сделка», разработанный «Сбером», позволяет удерживать средства до продажи лота, гарантируя безопасность сделки как для продавца, так и для покупателя.

Покупателем и продавцом в этой пилотной сделке выступили компании «Лоскутпром» и «Экомир». Производитель готовых текстильных изделий, в том числе ветоши, приобрёл бывшую в употреблении одежду, сбором и переработкой которой занимается «Экомир».

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Благодаря новому сервису «Сбера», в основе которого лежит технология смарт-контрактов, обеспечивается прозрачность расчётов и гарантируется их безопасность для обеих сторон. Средства покупателя сначала поступают на номинальный счёт и замораживаются, а зачисляются на счёт продавца только после подтверждения от платформы РЭО. Этот процесс стопроцентно отсеивает недобросовестных контрагентов и повышает доверие участников рынка друг к другу».

Денис Буцаев, генеральный директор РЭО, сказал: «Вместе с крупнейшим банком России мы договорились о создании специального модуля на цифровой платформе по торговле вторсырьём. Проект «Безопасная сделка» реализуется со «Сбером». Принцип работы такой же, как у эскроу-счетов. Пока контрагент не выполнит обязательства, средства будут храниться в банке. ЭТП призвана стать удобным инструментом экономики замкнутого цикла для всех игроков нашей отрасли, а также смежных сфер».

РЭО создал электронную торговую площадку по купле-продаже вторичных материальных ресурсов в сентябре 2022 г. Чтобы получить услугу, необходимо заполнить анкету в личном кабинете и пройти верификацию.