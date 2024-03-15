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Совет директоров Positive Technologies рекомендовал акционерам утвердить первую выплату дивидендов за 2023 год в размере 3,1 млрд рублей

Positive Technologies сообщила о принятых советом директоров компании рекомендациях по выплате дивидендов в размере 3,1 млрд руб. или 47,3 руб. на одну акцию. Вопрос об утверждении данной выплаты внесен в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, которое пройдет 9 апреля 2024 г.

Основой для определения суммы дивидендов по итогам года является предварительный показатель NIC (будет финализирован после 31 марта 2024 г. в соответствии с учетной политикой компании) — чистая прибыль без учета капитализируемых расходов. Исходя из прогнозируемых до конца первого квартала оплат отгрузок, сумма NIC по итогам 2023 г. может составить около 8,5 млрд руб., что выше результатов предыдущего года более чем на 70%. Рост отгрузок, высокий уровень рентабельности бизнеса и, как следствие, рост прибыли позволяют Positive Technologies стабильно наращивать дивидендный потенциал.

Согласно дивидендной политике, утвержденной в октябре 2023 г., Positive Technologies планирует суммарно в течение года направлять на дивиденды от 50% до 100% от суммы NIC за предыдущий год. В рамках первой выплаты по итогам 2023 г. предполагается направить на дивиденды 35% от суммы NIC.

Акционеры Positive Technologies могут принять участие в заочном голосовании в рамках внеочередного Общего собрания акционеров с 18 марта по 9 апреля 2024 г. включительно. В качестве даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, предложено установить 20 апреля 2024 г.

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