В Белгороде с помощью продуктов Кода безопасности защитили светофоры от хакеров

В Белгородской области создали подсистему защиты информации автоматизированной системы управления дорожным движением Интеллектуальной транспортной системы региона. Она построена с использованием продуктов «Кода Безопасности» и обеспечивает защиту от вмешательства хакеров в работу светофоров области. Усиление безопасности информационных систем Белгородской области особенно актуально, поскольку они находятся под непрерывными кибератаками.

Заказчиком выступило ОГКУ «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области», исполнителем – ООО «Кливер», которое уже разработало для региона системы защиты информации и криптографической защиты.

Чтобы исключить несанкционированный доступ к информации, было проведено категорирование объектов критической инфраструктуры, моделирование угроз безопасности, внедрены технические и организационные меры защиты.

В рамках проекта построена комплексная система защиты информации и противодействия компьютерным атакам, которая включает внедрение системы криптографической защиты каналов связи АПКШ Континент 3.9 для исполнительного оборудования светофоров и датчиков, а так же обеспечение защиты периметра центра обработки данных системой обнаружения и предотвращения вторжений Континент 4 NGFW и информационных ресурсов от несанкционированного доступа Secret Net Studio и vGate.

Категорирование и построение системы защиты объектов критической инфраструктуры автоматизированной системы управления дорожным движением – это уникальный для России опыт, реализованный в Белгородской области. Его уже перенимают другие регионы.

Проект предполагает внедрение системы криптографической защиты каналов связи и защиту периметра оборудования системой обнаружения и предотвращения вторжений.

Чтобы исключить несанкционированный доступ к информации, было проведено категорирование объектов критической инфраструктуры, моделирование угроз безопасности, внедрены технические и организационные средства защиты. Категорирование и построение системы защиты объектов критической инфраструктуры автоматизированной системы управления дорожным движением – это уникальный для Российской Федерации опыт, реализованный в Белгородской области. Его уже перенимают другие регионы.

Подсистема прошла аттестацию на соответствие требованиям информационной безопасности и была введена в эксплуатацию. Сегодня специалисты уже занимаются мониторингом и передают данные в Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам.

Александр Немошкалов – директор по развитию бизнеса ООО «Код Безопасности» отметил успешно реализованный проект создания системы безопасности автоматизированной системы управления дорожным движением Интеллектуальной транспортной системы Белгородской Области с применением продуктов разработанных ООО «Код Безопасности» уже не первый успешный опыт, к примеру аналогичный проект реализован нами в Ростовской области, наши продукты защищают АСУДД ИТС Ростовской агломерации, защищенная сеть Континент на данный момент включает более 500 устройств Континент 3.9.

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