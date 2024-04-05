Angara Security усиливает команду для развития сервисов в сфере информационной безопасности

К Angara Security на позиции директора по управлению сервисами присоединился Павел Покровский. Ранее он работал в компаниях «Лаборатория Касперского» и «Информзащита», а также в «Яндексе», Альфа-банке и Skillbox на экспертных и руководящих позициях в сфере информационной безопасности.

Павел Покровский возглавил инженерный центр Angara Security, который оказывает услуги технического сопровождения инфраструктурных проектов для заказчиков, и центр управления сервисными проектами. Топ-менеджер будет курировать развитие сервисного бизнеса, расширение портфеля услуг и партнерство с вендорами ИБ по направлению масштабируемых сервисов информационной безопасности.

В настоящее время инженерный центр оказывает услуги технического сопровождения и аутсорсинга эксплуатации систем ИБ, позволяющие передать сервис-провайдеру выполнение рутинных и трудоемких задач по администрированию и обеспечению работоспособности систем ИБ заказчиков. Более 170 инженеров обеспечивают работоспособность систем противодействия утечкам информации, организации удаленного доступа, средств доверенной загрузки, защиты виртуализации, мониторинга хостовой защиты и др.

Центр управления сервисными проектами оказывает услуги по модели MSS (Managed Security Services). В спектр услуг входят anti-DDoS, антифишинг, защита от целенаправленных атак и реагирование на сложные угрозы, защита почты, веб-ресурсов, а также услуги техподдержки, фильтрация сетевого трафика и другие актуальные направления информационной безопасности.