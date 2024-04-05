МТС обеспечила цифровой инфраструктурой предприятие ГК «Благо» в Воронежской области

ПАО «МТС» сообщает о реализации проекта по созданию комплексной системы безопасности на территории маслоэкстракционного завода и элеватора группы компаний «Благо» в Верхнехавском районе Воронежской области. Круглосуточный видеомониторинг позволяет контролировать производственные процессы внутри и снаружи территории завода и элеваторного комплекса, а цифровая система контроля и управления доступом (СКУД) обеспечивает организацию пропускного режима для сотрудников и транспорта, прибывающего на территорию производственных площадок. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Видеонаблюдение на производственной площадке ГК «Благо» в Верхнехавском районе Воронежской области осуществляют более 100 камер высокого разрешения. Видеокамеры охватывают всю территорию перерабатывающего комплекса общей площадью 1000 кв. м, включая маслоэкстракционный завод и элеваторный комплекс. При помощи системы видеонаблюдения осуществляется мониторинг основных производственных процессов в режиме 24/7 – от поступления сырья в элеватор и переработки семечки до работы лаборатории и административного блока. Сотрудники предприятия, контролирующие безопасность, имеют круглосуточный удаленный доступ к архиву видеозаписей. В случае нарушений поведения рабочего персонала, возникновения аварийной ситуации или попытки хищения имущества оперативно принимаются соответствующие меры. Отснятый материал можно посмотреть в любое время, что важно для выявления деталей инцидента.

Для строительства масштабной системы видеонаблюдения на производственной площадке ГК «Благо» в Верхнехавском районе, удаленной от городской телекоммуникационной инфраструктуры, специалисты МТС в кратчайшие сроки – в течение трех месяцев – провели проектно-изыскательные работы и проложили более 1,5 км оптоволоконных линий связи.

Цифровая система видеонаблюдения на заводе и элеваторе построена с возможностью масштабирования проекта. В частности, в ближайшее время планируется внедрение в систему видеонаблюдения предприятия технологий искусственного интеллекта, включая видеоаналитику с функциями поиска коммерческих потерь, распознаванием лиц, транспортных номеров и т. п.

«Мы видим высокую востребованность высокотехнологичных цифровых проектов в агропромышленной отрасли нашего региона. Воронежские аграрии заинтересованы в первую очередь во внедрении цифровых сервисов для автоматизации производства, мониторинга различных этапов производственных процессов и выявлении коммерческих рисков. Обладая многолетней экспертизой, сегодня мы можем решить самые сложные «цифровые» задачи клиента – от интеллектуального видеонаблюдения до интернета вещей. А главное, можно сделать это в короткие сроки практически в любом месте – от заводов в городской черте до агропромышленных предприятий в «чистом поле». Отличным примером выступает совместный проект по созданию комплексной системы видеонаблюдения на производстве ГК «Благо» в воронежском райцентре. Очень рад готовности наших партнеров внедрять инновационные технологии, а значит содействовать интенсивному развитию сферы АПК в регионе», – отметил директор МТС в Воронежской области Василий Голуб.

«Маслоэкстракционный завод в Верхней Хаве осуществляет все этапы по выпуску готовой и качественной продукции – от подготовки сырья к переработке до производства подсолнечного масла наливом или в фасовке. Мы понимаем, что технологичное производство невозможно без современной телекоммуникационной инфраструктуры. С этой точки зрения, проект цифровизации производства с МТС отлично справляется с задачами, которые стоят перед нами в рамках снижения промышленных издержек», – сказала директор по цифровой трансформации ГК «Благо» Марина Михейчикова.

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Группа компаний «Благо» − вертикально интегрированная организация, основанная в 1993 г. ГК «Благо» занимается производством растительных масел на семи заводах: Армавирском маслопрессовом заводе и на маслоэкстракционных заводах в Эртиле, Верхней Хаве, Ростове-на-Дону Барнауле, Бийске и Омске. Компания выпускает продукцию как под собственными брендами, которые насчитывают более десяти наименований, в том числе «Благо», Almador, «Благо PRO», «Дары Кубани», «Каролина», так и продукцию под торговыми марками крупнейших торговых сетей. На сегодняшний день коллектив компании насчитывает около 3000 человек. Годовой оборот компании в 2023 г. составил более 53 млрд руб. В 2023 г. ГК «Благо» завершила строительство собственного элеватора в Верхней Хаве (Воронежская область) рассчитанного на единовременное хранение 60 тыс. тонн подсолнечника. Инвестиции в проект составили порядка 2,2 млрд руб.

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.