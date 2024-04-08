Линейку продуктов Smartec с «транспортным» сертификатом МВД по ПП № 969 пополнила PTZ-камера STC-IPM3930A Estima

Новые купольные IP-камеры STC-IPM3930A семейства Estima входят в «транспортную» линейку Smartec, на которую зарегистрирован сертификат МВД России по ПП № 969 (№ МВД.03.001581). STC-IPM3930A Estima базируется на высокочувствительной КМОП-матрице Sony, использует износостойкий поворотный механизм, 20-кратный трансфокатор, достаточно мощный ИК-прожектор с дальностью подсветки до 160 метров и стабильно работает при температурах от -40 до +60 °С. Эта уличная купольная поворотная камера обеспечивает качественный видеоконтроль в любое время суток, поддерживает режим широкого динамического диапазона (Super WDR 140 дБ) и видеоаналитику с распознаванием лиц. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

Высокие эксплуатационные характеристики и наличие сертификата соответствия требованиям постановления Правительства России № 969 позволяют задействовать камеры STC-IPM3930A Estima для видеомониторинга железнодорожных станций, ТПУ и других объектов транспортной инфраструктуры. Благодаря тому, что уличная купольная поворотная камера имеет защищенный от климатических и механических воздействий корпус в соответствии с классами IP66/IK10 и способна бесперебойно работать в диапазоне температур от -40 до +60 °С, она может эксплуатироваться в большинстве регионов страны. Для работы при более низких температурах (до -60 °С) в линейке Estima с «сертификатом 969» есть модельSTC-IPM3634A – в опциональной комплектации.

Конструктивной особенностью STC-IPM3930A Estima является износоустойчивый Pan/Tilt-механизм, с которым камера может осуществлять непрерывное вращение (панорамирование) на 360° со скоростью до 450°/с и наклон в пределах от -5° до +90° со скоростью до 360°/с. Набор PTZ-функций, который поддерживает эта уличная купольная поворотная камера, включает 300 предустановок, восемь туров, четыре обучаемых маршрута патрулирования и режим автосопровождения подвижных объектов. Встроенный в STC-IPM3930A Estima 20-кратный трансфокатор обеспечивает получение от камеры четкого изображения с высокой детализацией, как при видеонаблюдении за удаленными, так и перемещающимися объектами.

Видеомониторинг на объектах с оживленным движением IP-камера STC-IPM3930A Estima выполняет, передавая изображение с разрешением Full HD, что соответствует 1920х1080 пикселей, и частотой обновления кадров 60 к/с. При этом уличная купольная поворотная камера может передавать видео тремя потоками одновременно в форматах компрессии H.265(+), H.264(+) и/или MJPEG. Для каждого из потоков можно настроить разрешение, фреймрейт и битрейт от 16 кбит/с до 16 Мбит/с в соответствии со спецификой решаемой задачи на объектах транспортной инфраструктуры. Для локальной записи видео STC-IPM3930A Estima предоставляет возможность использовать карту памяти microSD емкостью до 1 ТБ.

Поддержка высокого качества изображения при постоянно меняющейся освещенности обеспечивается рядом аппаратных и программных средств. Уличная купольная поворотная камера использует светочувствительный полудюймовый сенсор от Sony, способна формировать цветное изображение при освещенностях до 0.002 лк и применяет дополнительные «инструменты», среди которых режим широкого динамического диапазона Super WDR (140 дБ) и цифровые фильтры шумоподавления 2D/3D DNR. Для видеоконтроля в темное время суток уличная камера STC-IPM3930A Estima использует ИК-подсветку с эффективной дальностью до 160 метров.

Распознавание лиц и атрибутов, таких как возраст, пол, наличие очков, масок и головных уборов входят в число встроенных функций аналитики камеры STC-IPM3930A Estima. Также уличная купольная поворотная камера использует такие детекторы аналитики: обнаружение движения, пересечения виртуальной линии, внешних воздействий (например, попыток закрыть обзор), а также входа/выхода/задержки в зоне и появления/исчезновения предметов, подсчет входящих/выходящих людей в четырех зонах. Опционально к STC-IPM3930A Estima можно подключить микрофон и динамик, а также датчик и исполнительное устройство.

Новая 2 МП уличная купольная поворотная камера Smartec STC-IPM3930A Estima с «транспортным сертификатом 969» уже доступна для заказа в компании «АРМО-Системы».