«БКС Мир инвестиций» выбирает продукты компании «Газинформсервис»

«БКС Мир инвестиций», один из крупнейших финансовых холдингов России, заключил соглашение об интеграции программного продукта Efros Config Inspector разработки компании «Газинформсервис» в свою IT-инфраструктуру.

Efros CI позволяет контролировать и анализировать конфигурации подключённого оборудования и поддерживать оптимальный уровень защищенности сетевой инфраструктуры. К сильным сторонам продукта также относятся широкий спектр (более 50 типов) поддерживаемых сетевых устройств, межсетевых экранов, операционных систем и платформ виртуализации, наличие функций анализа защищенности и резервного копирования конфигураций устройств. Применение Efros Config Inspector помогает обеспечить соответствие требованиям ключевых стандартов и нормативных документов по информационной безопасности (Приказы ФСТЭК России № 17, 21, 31, 239, ISO 27001), а наличие сертификата ФСТЭК России дает возможность использовать его в составе комплексов защиты информационных систем, где применение сертифицированных продуктов обязательно.

Программный комплекс Efros Config Inspector выбирают крупнейшие энергетические и промышленные предприятия, строительные организации, органы государственной власти и банки. Более подробно узнать о продукте и получить его демоверсию можно здесь.

«Efros стал для нас эффективным инструментом контроля конфигураций», – говорит Александр Пирогов, руководитель Департамента технических средств защиты Дирекции информационной безопасности ФГ БКС.

«Когда мы начинали с нефтегазовой отрасли, мы даже не думали, что однажды нас будут выбирать лидеры финансового рынка России. Тем не менее, за последние годы команда «Efros» здорово прокачалась в решении задач самых разных заказчиков – и мы рады, что наши продукты защищают от атак и промышленные предприятия, и кредитно-финансовые учреждения, и многие другие. Сегодня, когда спрос на отечественные решения вырос, мы не расслабляемся, а продолжаем инвестировать в создание решений мирового уровня, в качественный сервис – это позволяет уверенно смотреть в будущее», — комментирует Сергей Никитин, руководитель группы управления продуктами «Газинформсервис».

Партнером в реализации проекта стала компания Angara Security. По итогам аудита ИБ-инфраструктуры и задач по защите данных компания предложила программный комплекс Efros Config Inspector, а также оказывала сервисную поддержку на всех этапах поставки и настройки решения для заказчика.

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