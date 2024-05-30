UserGate открывает офис в Белоруссии

Российский разработчик экосистемы ИБ-решений компания UserGate объявил о начале международной экспансии и открытии первого офиса за пределами России – в Республике Беларусь. Представительство в Минске будет обеспечивать не только функции продаж, маркетинга и работы с партнерами, но и подразумевает наличие отдела технической поддержки, а также большого подразделения исследований и разработки, имеющее прямое подчинение технологической штаб-квартире UserGate в Новосибирске. В планах компании до конца года довести количество сотрудников до 50 человек, основную часть из которых составят инженеры и разработчики.

Компания UserGate занимается разработками программно-аппаратных решений в области информационной безопасности более 20 лет, и более 14 – созданием своего флагманского продукта – межсетевого экрана следующего поколения (NGFW), в основе которого лежит операционная система собственной разработки UGOS, а также набор инструментов для комплексной защиты современной ИТ-инфраструктуры, образующих экосистему UserGate SUMMA. Более 5 тыс. реализованных NGFW-проектов с самым широким спектром заказчиков – от малых и средних предприятий до корпораций и государственных органов – позволили компании создать большую инсталляционную базу в России.

В Республике Беларусь UserGate работает уже не первый год. Последовательно развивая свое присутствие, компания предлагает белорусским партнерам и заказчикам свои самые последние технологические разработки для тестирования и внедрения. Руководство UserGate уделяет большое внимание вопросам государственной сертификации своих решений. Так, программный и программно-аппаратный комплексы UserGate NGFW версий 6, а затем 7 получили сертификаты Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь, чтобы дает возможность использовать решения UserGate для обеспечения надежной защиты цифровой инфраструктуры заказчиков из любых отраслей: от небольших организаций, до крупных предприятий и государственных органов.

«Много лет назад мы приняли решение создавать собственные технологии, программные продукты и аппаратные платформы, в качестве и надёжности которых мы уверены. Мы осознанно отказались от использования очень популярной и тогда, и сейчас open source-модели, которая позволяет достаточно быстро выйти на рынок с готовым продуктом, но не дает гарантий правильности исходного кода, – сказал Дмитрий Курашев, директор-сооснователь UserGate. – Сегодня мы разрабатываем нашу собственную операционную систему, проектируем наши аппаратные комплексы, осуществляем промышленный дизайн и производство в России. Мы накопили значительный опыт в области создания независимых технологических решений и готовы им делиться. Принимая во внимание выдающийся интеллектуальный и кадровый потенциал Республики Беларусь, я уверен, что подобное сотрудничество будет иметь максимальный синергетический эффект и обеспечивать еще более высокий уровень информационной безопасности ее цифровой инфраструктуры».

«Мы хотим создать в Минске центр компетенций UserGate, в котором инженеры и разработчики будут решать интересные технологические задачи, ориентированные как на потребности заказчиков в рамках конкретных проектов, так и на долгосрочное развитие, создание прототипов проверку гипотез, проектирование и тестирование, – отметил Михаил Пеньковский, вице-президент по продажам и маркетингу UserGate. – Наша цель – развитие рынка, создание эффективной партнерской экосистемы, возможность пополнить свой опыт новыми интересными проектами. Наличие локальной команды квалифицированных специалистов позволит нам максимально оперативно реагировать на запросы наших заказчиков и обеспечивать высокий уровень сервиса».

«Перед нами стоят очень амбициозные задачи не только по продвижению, но и по разработке всего спектра продуктов UserGate, включающих как программные, так и аппаратные составляющие. Уверен, что команда минского офиса с ней справится, поскольку развитию отрасли ИТ и ИБ в Республике Беларусь традиционно уделяется большое внимание, а наши специалисты обладают компетенциями на уровне ведущих мировых технологических лидеров. Мы планируем стремительно расти и привлекать к работе молодых инженеров и разработчиков, делиться своими знаниями и опытом, вместе с коллегами развивать наш общий интеллектуальный потенциал», – отметил Артём Куделко, руководитель «UserGate Беларусь».