Вышел новый раздел курса цифровой грамотности для детей и подростков с инвалидностью

билайн, инклюзивный проект Everland и «Альянс по защите детей в цифровой среде» представляют результаты года работы курса цифровой грамотности для детей и подростков с нарушениями зрения и моторики (beelineforkids.ru), запущенного в 2023 году, и новый раздел платформы, посвященный компьютерным играм для незрячих пользователей.

За год существования платформы материалами курсов воспользовались 12372 человек, более 6 924 незрячих людей полностью прошли курсы, 944 из них получили персональную консультацию кураторов, более 1500 учителей, которые работают с детьми с инвалидностью, познакомились с материалами платформы для использования в своей дальнейшее работе.

Помогающие цифровые технологии, представленные на платформе, помогают повысить качество жизни и самостоятельность незрячих пользователей: они позволяют безопасно передвигаться в городской среде, общаться в соцсетях, совершать покупки, контролировать финансы, повышают качество и скорость обучения – для всех этих задач незрячие эксперты разработали пошаговое руководство. Отдельными важными направлениями обучения стали обзоры наиболее подходящих с точки зрения доступности смартфонов на базе ОС Android, устройств с клавиатурой Брайля, а также доступных для незрячих пользователей музыкальных сервисов.

Гейминг — новое важное направление развития платформы. Обзор компьютерных игр для незрячих детей и подростков, подготовленный незрячими экспертами инклюзивного проекта Everland, появился на платформе в День защиты детей 1 июня 2024 года.

В обзоре представлены лучшие игры для незрячих пользователей в различных игровых жанрах: стратегии, квесты, симуляторы, MUD. Обзор содержит подробное описание сюжета игры, важные ссылки для загрузки всех материалов, ссылки на сообщества, где можно будет пообщаться с опытными игроками. Материалы сопровождаются короткими роликами, иллюстрирующими то, как устроен игровой процесс.

Оценку доступности провели для девяти игр российских и иностранных разработчиков, наиболее популярных среди незрячих детей и подростков по всему миру. Отбор игр для обзора проводился по нескольким основным критериям, в основе которых – влияние на развитие практических навыков у пользователя: пространственного, образного, логического и стратегического мышления, умения ориентироваться на местности, умения общаться и договариваться, быстроты реакции и принятия решений, оценки ситуации.

С подробными результатами обзора можно познакомиться на сайте курса.

Софья Иванова, вице-президент по коммуникациям и устойчивому развитию в билайне: «Мы дополнили наш проект по обучению помогающим технологиям разделом про игры потому, что уверены, что игры – важная часть современного детства. Мы хотим, чтобы дети с инвалидностью имели возможность не только полноценно учиться и развиваться в нашем цифровом мире, но и играть в компьютерные и мобильные игры, общаться со сверстниками и быть полностью интегрированными в повседневную жизнь, без каких-либо барьеров среды и стереотипов со стороны общества. Результаты года работы проекта доказывают его востребованность, а отзывы самих участников – значимость и важность для жизни конкретных людей. Мы хотим, чтобы технологии были доступны тем, кому они нужнее всего и много делаем, чтобы это случилось».

Елена Мартынова, основатель платформы Everland: «Несмотря на быстрое развитие игровой индустрии, подавляющее большинство компьютерных игр недоступны для незрячих пользователей, поскольку подразумевают графический интерфейс и делают упор на визуальную составляющую. Исключение здесь могут составить текстовые квесты, браузерные игры или муды. При этом в настоящее время как в России, так и за рубежом нет полноценного и комплексного исследования по тому, какую долю занимает в игровой индустрии рынок компьютерных и мобильных игр для незрячих пользователей. С помощью нового курса и обзора мы надеемся привлечь внимание разработчиков к проблеме и мотивировать их создавать доступный контент, который будет способствовать развитию важных навыков у детей и подростков с инвалидностью по зрению».