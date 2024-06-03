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Подтверждена совместимость мобильного приложения СБИС и устройств «Рутокен»

Использование токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC» для формирования электронной подписи стало возможным в мобильных приложениях СБИС.

Использование активных ключевых носителей линейки «Рутокен ЭЦП 3.0» в мобильном приложении СБИС для платформ iOS и Android делает удобной работу с документами на мобильных устройствах и дает возможность подписывать их электронной подписью (в том числе и квалифицированной) на неизвлекаемых ключах внутри «Рутокен», что ранее было возможно лишь на компьютере или ноутбуке.

При этом подписание документов электронной подписью на мобильных устройствах с помощью токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC» происходит столь же легко и быстро, как оплата смартфоном или платежным стикером на кассе в магазине.

Ключевые носители электронной подписи с NFC можно применять в любых сферах, в том числе, когда сотрудники находятся вне офиса: в дороге или командировке. Это универсальный, быстрый, безопасный и удобный способ подтверждения операций и подписания документов.

Ксения Шаврова, ведущий менеджер по сопровождению партнёров и клиентов компании «Актив», сказала: «Совместимость устройств «Рутокен» и мобильного приложения СБИС позволит нашим клиентам оптимизировать и повысить эффективность своих бизнес-процессов, упростить ведение документооборота. Пользователи могут заверить отчет по дороге в аэропорт, утвердить накладную во время утренней пробежки или согласовать договор прямо на встрече с клиентом».

Активные ключевые носители «Рутокен ЭЦП 3.0» — линейка USB-токенов и смарт-карт для подписания документов электронной подписью и строгой двухфакторной аутентификации на настольных и мобильных устройствах.

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