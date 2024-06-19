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DION – самое безопасное ВКС-решение на отечественном рынке по версии CNews

Российская платформа корпоративных коммуникаций DION стала победителем ежегодной премии CNews «Импортозамещение года». Продукт признан лучшим в номинации «Безопасность в ВКС: решение года», что подтверждает соответствие высоким требованиям в области ИБ и безопасность его использования.

DION представляет собой платформу корпоративных коммуникаций и подходит как небольшим компаниям, так и крупному бизнесу с производствами или филиалами по всей стране. На текущий момент на виртуальной встрече может быть до 5000 равноправных участников, нет ограничений по количеству комнат или длительности переговоров. Сервис можно использовать как полноценную стриминговую платформу для онбординга, передачи знаний и т.д. Внутри имеется встроенный плеер, аналитика просмотров, возможность оставлять комментарии. Уже появилась возможность совершать звонки p2p в DION, в приложении стала доступна адресная книга.

DION способен не только противостоять внешним кибератакам, но и ограничить внутренние утечки: платформа поддерживает интеграцию с системами предотвращения потери данных (DLP), что позволяет выявлять попытки пользователей переслать чувствительную или конфиденциальную информацию в чатах или разместить ее на видеопортале. Чтобы обеспечить безопасную среду для общения, в решении есть гибкая настройка параметров конференции: администратор встречи может отключить чат, закрыть вход для внешних пользователей или открыть доступ по паролю.

Разработчики регулярно тестируют новые технологии для защиты каналов передачи данных. Так, в рамках пилотного проекта решение было интегрировано с квантово-устойчивым VPN от QApp, в основе которого семь алгоритмов постквантового шифрования криптографической библиотеки PQLR.

«На рынке наблюдается растущий запрос на экосистемы, поэтому усилия крупных вендоров направлены на создание комплексных и, главное, безопасных платформ для унифицированных коммуникаций. Как разработчик мы непрерывно совершенствуем свой продукт, уделяя особенное внимание защите от внешних атак и внутренних утечек, а также сотрудничаем с ведущими компаниями в сфере кибербезопасности для обеспечения надежности решения», — сказала Анна Кузякина, коммерческий директор DION.

DION дважды признан экспертами отечественного ИТ-рынка лучшим решением для корпоративных коммуникаций. В 2023 г. платформа стала победителем в номинации «Импортозамещение года: российский ВКС-сервис», по версии CNews.

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