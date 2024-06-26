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На «Р-Фон» реализована поддержка смарт-карт «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC

Компании РОСА и «Актив» объявляют о реализации поддержки USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC в смартфоне «Р-Фон», работающем на отечественной операционной системе «РОСА Мобайл». Совместное решение предоставляет пользователям дополнительные возможности для безопасной двухфакторной аутентификации и упрощает доступ к данным. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

Теперь пользователи «Р-Фон» могут использовать USB-токены и смарт-карты «Рутокен» ЭЦП 3.0 с NFC-чипом для хранения аутентификационной информации и проведения двухфакторной аутентификации. При этом одним из факторов является владение физическим устройством, а другим – знание PIN-кода от устройства. Это значительно повышает защиту доступа к учетным записям и другим пользовательским секретам.

Также устройства «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC можно использовать для защиты доступа к банковским или медицинским приложениям, аутентификации в корпоративных системах, таких как почта и CRM, защиты личных данных и файлов путем зашифровывания и расшифровывания важных документов на своем смартфоне. Для доступа к информационным системам, приложениям и зашифрованным файлам потребуется приложить USB-токен или смарт-карту с NFC и ввести PIN-код.

«Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC является полнофункциональным СКЗИ и средством электронной подписи для мобильных устройств, что позволяет подписывать документы на смартфонах и планшетах так же легко, как расплачиваться бесконтактной банковской картой или оплачивать проезд в транспорте. Смарт-карты «Рутокен» могут быть оснащены бесконтактным интерфейсом для интеграции в СКУД и системы управления логическим доступом.

Чтобы воспользоваться системой, нужно поднести «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC к верхней части задней крышки «Р-Фона». Система произведет считывание данных, и пользователь авторизуется в системе.

Генеральный директор компании РОСА Олег Карпицкий: «Мы рады предоставить нашим клиентам возможность использовать устройства «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC в их повседневной жизни, обеспечивая надежную защиту данных и упрощая процесс аутентификации.

Генеральный директор компании «Рутек» Артуш Багдасарян: «Мы гордимся тем, что «Р-Фон» стал поддерживать использование устройства «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC. Это свидетельствует о высоком качестве нашей продукции и ее соответствии современным требованиям безопасности».

Владимир Иванов, директор по развитию компании «Актив»: «Несколько лет назад мы взяли курс на обеспечение совместимости линейки «Рутокен» ЭЦП 3.0 со всеми мобильными устройствами на любых операционных системах. Подтверждение совместимости с ОС «РОСА Мобайл» в смартфонах «Р-Фон» – важнейший шаг для нас, который стал возможен благодаря слаженной работе и профессионализму наших партнеров».

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