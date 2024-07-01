Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Цифровизация Системное ПО
|

Подтверждена совместимость «Гарда Deception» с ОС Astra Linux

Группа компаний «Гарда» подтвердила соответствие системы для создания ложного слоя сетевой инфраструктуры предприятия «Гарда Deception» требованиям программы технологического партнерства Ready for Astra.

Сертификат совместимости «Гарда Deception» с ОС Astra Linux гарантирует корректную бесперебойную работу решения и отсутствие ограничений при использовании в связке с операционной системой.

«Гарда Deception» создает ложный слой сетевой инфраструктуры предприятия, позволяя дезинформировать злоумышленников и детектировать вредоносную активность в режиме реального времени. Система защищает от таргетированных атак и атак нулевого дня. Продукт имеет сертификат ФСТЭК и может использоваться для защиты ГИС и предприятий, не работающих с государственной тайной.

«Наши партнеры нацелились на то, чтобы создать экосистему отлаженно работающих друг с другом ИТ-продуктов для эффективного решения задач заказчиков, – сказала руководитель «Гарда Deception» Екатерина Харитонова. – Испытания и сертификация по программе Ready for Astra – один из способов облегчить российским компаниям выбор систем и программно-аппаратных комплексов, которые, доказано, интегрируются друг с другом, помогают в достижении целей импортозамещения».

«В рамках развития нашей ИБ-стратегии, мы пристально следим за продуктами партнеров, способных качественно дополнить и усилить экосистему наших собственных решений. «Ловушки» от Гарды – это решение, пока не имеющее аналогов, поэтому было важно добиться совместимости с флагманским продуктом ОС Astra Linux, а впоследствии, и другими продуктами из нашей экосистемы. Уверены, что ключевые заказчики оценят удобство совместного использования продуктов «Группы Астра» и группы компаний «Гарда», – отметил Кирилл Синьков, директор департамента по работе с технологическими партнерами «Группы Астра».

«Гарда Deception» – DDP-платформа (Distributed Deception Platform) создаёт фиктивный слой объектов ИТ-инфраструктуры предприятия, которые неотличимы от защищаемых узлов сети. Интерактивные ловушки отвлекают внимание злоумышленника, позволяя выиграть время для нейтрализации кибератаки. Продукт зарегистрирован в Реестре российского программного обеспечения.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

Linux, Tor и Chromium «дырявые» насквозь. Взломать могут каждого. Виноваты разработчики

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

Хакеры, взломавшие американские госорганы, могли добраться до «значимых данных о химпроме США»

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

ИИ для поиска преступников оказался под атакой адвокатов: они говворят, что его создал лжец и мошенник

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

10 самых умных роботов-газонокосилок: выбор ZOOM

Обзор беспроводного робота-газонокосилки Dreame Roboticmower A1: первый тест в России

От культиватора до электроножниц: 10 электрических гаджетов для сада и огорода

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще