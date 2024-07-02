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МТС RED сообщает о новом назначении в топ-менеджменте компании

Компания МТС RED, входящая в ПАО «МТС», сообщает о назначении Ивана Вассунова на должность генерального директора. Он также займет позицию директора по кибербезопасности ПАО «МТС». Евгения Наумова покинула компанию в связи с личными обстоятельствами. Об этом CNews сообщили представители МТС RED.

В новой должности в задачи Ивана Вассунова войдут расширение портфеля продуктов и сервисов кибербезопасности, усиление собственной разработки компании и формирование экосистемного взаимодействия с MTS Web Services (MWS). Кроме того, он будет отвечать за усиление команды МТС RED.

Иван Вассунов обладает обширным опытом в отрасли информационной безопасности. До назначения в МТС RED он в течение 15 лет развивал бизнес «Лаборатории Касперского» в B2B-сегменте, пройдя путь от менеджера по продукту до вице-президента по корпоративным продуктам. С 2005 до 2009 гг. работал в компании ABBYY, где отвечал за реализацию проектов в направлении продуктов мобильной платформы и развитие бизнеса.

«МТС RED показала отличные результаты уже в первый год активного развития на рынке кибербезопасности. Под руководством Евгении Наумовой компания выпустила на рынок пять сервисов кибербезопасности, начала разработку собственных технологий, в том числе в сфере сетевой защиты. Уверен, что профильный опыт и экспертиза помогут Ивану в поддержании заданного темпа роста компании и ее активном развитии в новых технологических и бизнес-нишах», – сказал член правления, вице-президент по развитию инфраструктуры МТС Игорь Зарубинский.

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