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Sitronics Group обучит сотрудников основам кибербезопасного поведения

Sitronics Group обучит персонал основам кибербезопасного поведения. В первую очередь базовый курс пройдут сотрудники из повышенной группы риска – не относящиеся к разработке цифровых продуктов, но обеспечивающие деятельность ИТ-компании и имеющие доступ к конфиденциальной информации.

Разработчик ИТ-решений для государства и бизнеса Sitronics Group проведет обучение сотрудников компании в направлении кибергигиены и информационной безопасности. Курс направлен на сотрудников, имеющих доступ к коммерческой информации, кто так или иначе взаимодействует с ИТ-инфраструктурой компании, работает с закрытыми данными компании. В их числе бухгалтеры, юристы, сотрудники отделов продаж и других смежных со сферой ИТ-разработки департаментов и блоков. Курирует обучение отдел информационной безопасности группы.

«Цель – повысить осведомленность сотрудников компании о методах и схемах, которые мошенники сегодня используют для того, чтобы завладеть значимыми для компании данными. Одна ошибка может обернуться большими финансовыми потерями для организации. Кроме того, эти знания помогут сотрудникам компании защитить личные персональные данные и средства. Только за прошлый год потери от действий кибермошенников в России по разным оценкам составили от 15 до 20 млрд руб., и это почти на 30% выше, чем годом ранее. В каждой второй таргетированной атаке была использована техника распространения вредоносного ПО посредством электронной почты или компрометации корпоративной инфраструктуры», – сказал вице-президент по безопасности Sitronics Group Валерий Хороводов.

Обучение сотрудников пройдет в дистанционном формате и включит такие разделы как меры предосторожности при работе с электронной почтой и другими корпоративными средствами связи, правила безопасности личных и корпоративных данных для предотвращения утечек, признаки мошеннических сайтов, безопасность мобильных устройств при доступе к корпоративным ресурсам, доксинг и многие другие.

Sitronics Group имеет 20-летний опыт в реализации ИТ-проектов. Компетенции компании охватывают различные сферы: от интеллектуального управления городским хозяйством до строительства пассажирских электрических судов. В направлении информационной безопасности компания оказывает также полный спектр услуг – от консалтинга до построения системы защиты.

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