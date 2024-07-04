Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Стратегия безопасности Цифровизация Техника
|

С начала 2024 г. к «ЭРА-ГЛОНАСС» подключено 900 тыс. машин

Свыше 900 тыс. автомобилей подключилось к госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС» за первое полугодие 2024 г. — вдвое больше, чем за аналогичный период 2023 г. При этом в рамках параллельного импорта юридические лица, индивидуальные предприниматели и инициативные автовладельцы установили кнопки SOS на 32 тыс. транспортных средств. Всего в «ЭРА-ГЛОНАСС» зарегистрировано более 11 млн машин. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Экстренным службам с начала года «ЭРА-ГЛОНАСС» передала более 43 тыс. аварийных вызовов автомобилистов. 82% сообщений – в автоматическом режиме, что говорит о высокой тяжести произошедших аварий. За девять лет работы система передала спасателям уже 385 тыс. экстренных вызовов.

«Увеличение числа подключенных к госинформсистеме автомобилей повышает безопасность для миллионов водителей и пассажиров по всей стране. «ЭРА-ГЛОНАСС» ежегодно спасает тысячи жизней. Такая эффективность достигается благодаря цифровому обмену данными со всеми региональными «Системами-112». Умное устройство подключенное к «ЭРА-ГЛОНАСС» в среднем за 19 секунд в цифровом виде передает в службы спасения важнейшие данные для оказания помощи: точные координаты происшествия, направление движения и общие характеристики автомобиля. Это кратно увеличивает шансы спасения жизней и здоровья людей при авариях», – сказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

В первом полугодии 2024 г. стартовал пилотный проект по тестированию системы «ЭРА-ГЛОНАСС» для передачи информации о передвижении лесной техники во ФГИС Лесного комплекса. Проект, проходящий в Архангельской и Ульяновской областях, организован Рослесхозом совместно с Минпромторгом России и АО «ГЛОНАСС».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

Через «дыру» в OpenSSH любой желающий может получить админские права на серверах под ОС Linux

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

Создана бесплатная и безопасная альтернатива Google Docs и MS Office. Она не следит за пользователями и не ворует пользовательские данные

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

Создана сверхполезная утилита, очищающая Windows 11 от встроенных шпионских функций. С их помощью Microsoft собирает информацию о пользователях

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор ТВ DIGMA PRO QLED 65L: универсальный телевизор для всей семьи

Обзор OSiO FocusLine F160a: российский ноутбук в металлическом корпусе

Обзор смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra: фотофлагман 2024

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще