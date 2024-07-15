МТС оцифровала рестораны DNK Food в Новосибирске

Цифровая экосистема МТС реализовала пул технологичных решений в ресторанах Хамовники и Курагадиван состоящие в группе компаний ресторанного партнерского альянса DNK Food. В двух точках Новосибирска специалисты настроили каналы интернета и авторизованный Wi-Fi. Также здесь подключили сервис быстрого аварийного восстановления информационных систем и резервное копирование виртуальных серверов в хранилище центра обработки данных МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Главным запросом DNK Food стало обеспечение ресторанов партнеров в Новосибирске каналом интернета и авторизованным Wi-Fi. Необходимость была вызвана в том числе и требованиями законодательства, согласно которым доступ в сеть Интернет через публичные Wi-Fi-точки приравнен к доступу через пункты коллективного пользования и требует обязательной идентификации пользователей. Она осуществляется через номер мобильного телефона, на который направляется SMS с паролем для подтверждения введённых данных.

Ещё одним важным пунктом цифровизации ресторанов стало подключение услуги резервного копирования виртуальных серверов в хранилище ЦОД МТС на базе услуги «Резервное копирование» от МТС. Благодаря этому решению, клиент создаёт и хранит в данном сервисе резервные копии серверов, операционных систем, баз данных и приложений.

Для критически важных систем компании теперь работает Катастрофоустойчивая инфраструктура. Это аварийное восстановление данных в облаке провайдера в случае сбоя ИТ-системы. Технология снижает риски существенного простоя бизнеса, утраты данных, финансовых и имиджевых потерь. Сервис ежеминутно копирует инфраструктуру клиента и в случае аварии есть возможность быстро включить свои объекты в облаке МТС и продолжить работу до устранения аварии.

Также МТС стала поставщиком отечественного сервиса «МТС Линк» для проведения онлайн-встреч и совещаний внутри компании.

«Мы в нашей работе используем отраслевой подход. Он заключается в том, что, проанализировав полученный ранее опыт по продаже сервисов и услуг, а также основных задач бизнеса, мы сформировали пул решений, которые максимально интересны и полезны конкретной отрасли. Таким образом, мы работали и с DNK Food, предложив им сразу несколько технологических обновлений, которые помогут эффективнее вести бизнес», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

«Изначально нас поразило, насколько у МТС быстрые и профессиональные консультации. Вопросы, которые казались нам сложными, оказались вполне реализуемыми. Дальше, когда уже приступили к непосредственной работе, специалисты также оперативно осуществляли все технические моменты и обслуживание. Все наши потребности были закрыты и даже превзошли наши ожидания», — отметила директор по маркетингу DNK Food Юлия Щербатых.