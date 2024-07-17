UserGate и СПбГУТ стали партнёрами

UserGate, российский разработчик ИБ-решений, и Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича заключили соглашение о стратегическом партнёрстве в области подготовки специалистов по информационной безопасности.

Академия UserGate, специализированное образовательное подразделение компании, предоставит вузу все необходимые учебно-методические материалы и лицензии на программное обеспечение для включения их в образовательные дисциплины вуза по информационной безопасности, а также обеспечит консультационную поддержку преподавателям.

Студенты будут погружаться в изучение информационной безопасности, получая как теоретические знания, так и практические навыки работы с отечественными решениями, в частности с UserGate NGFW. Они смогут пройти стажировку и обучение на площадке компании и её партнёров.

Планируется, что в новом учебном году в рамках изучения дисциплин с включёнными материалами по продуктам UserGate на базе СПбГУТ пройдёт обучение 280 студентов.