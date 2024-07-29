Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Софт Безопасность Интернет E-commerce
|

В 2023 году ритейл и e-commerce вошли в топ-3 самых атакуемых отраслей российской экономики

В 2023 году ритейл и e-commerce вошли в топ-3 самых атакуемых отраслей российской экономики. Об этом CNews сообщили представители Angara Security.

Интерес злоумышленников связан как с ростом оборота отрасли (по оценке АКИТ, рынок электронной коммерции вырос на 28% и составил 6,2 трлн рублей), так и с расширением аудитории в российских регионах. Если в Москве и Санкт-Петербурге прирост составил 10%, то в регионах Сибири, Дальнего Востока и юга России клиентская база выросла более чем на 40%.

«Кибератаки существуют в стране не первый год, и в том числе ритейл они тоже не обошли стороной. Другой момент, что, возможно, было не так много каких-то публичных инцидентов, которые освещались, но они всегда присутствовали», — сказал Александр Хонин, руководитель отдела консалтинга и аудита Angara Security.

Причинами кибератак, как считает эксперт, являются цифровая трансформация и стремительное развитие информационной системы. Эти факторы вызывают особый интерес у хакеров и делают ритейл объектом кибератак, так как через цифровую инфраструктуру можно украсть деньги, личные данные и серьезно навредить бизнесу.

Основные угрозы для ритейлеров — утечки данных, внедрение шифровальщиков и DDoS-атаки. Утечки данных несут в первую очередь имиджевые риски. Специалисты Angara Security постоянно в последнее время наблюдают инциденты с большими объемами утекших данных. Внедрение шифровальщика приводит к заражению информационной системы и, как следствие, полностью парализует работу бизнеса. В качестве наглядного примера первой угрозы можно привести недавний инцидент со СДЭКом, когда после внедрения шифровальщика вся информационная система была заражена и компания приостановила работу на несколько дней. После такой атаки часто необходимо длительное время для полноценного восстановления. DDoS-атака нарушает доступ к интернет-ресурсам, веб-платформам, через которые ведется деятельность, соответственно, бизнес теряет клиентов и несет убытки.

Александр Хонин рекомендует соблюдать базовый минимум, который позволит компаниям своими силами защитить информационные ресурсы. Для этого необходимо: определить критичные ресурсы — что для бизнеса важно, что нужно защищать, в том числе что в первую очередь должно восстанавливаться, если происходит утечка или хакерская атака; определить правила управления доступом — кто и к чему имеет доступ, чтобы не было утечек информации и каких-то заражений. Также сеть должна быть защищена от внешнего мира, это не позволит хакерам с легкостью зайти к вам.

Необходима защита от вредоносного кода — это защита от внедрения различных шифровальщиков. В том числе необходимо выполнять патч-менеджмент — системы должны постоянно обновляться с целью устранения уязвимостей.

Обязательный пункт — это резервное копирование критичных ресурсов. Информация должна быть забэкаплена, чтобы была возможность молниеносно ее восстановить в случае какого-либо инцидента. То же самое касается оборудования — необходимо обеспечивать отказоустойчивость наиболее важных компонентов системы.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

Максимально критическая уязвимость в языке PHP открывает двери для майнеров и ботнетов

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Россияне не поделили технологии интернет-слежки. ИБ-тяжеловес отнимает патент у новичка на рынке

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

Больше половины объектов критической инфраструктуры России не успеют выполнить требование по имортозамещению ИБ

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024: лучший ноутбук на Windows?

Обзор Hisense RQ760N4IF1: холодильник будущего с интеллектуальными функциями

9 умных гаджетов, которые помогут следить за здоровьем: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться?

Раскрыта тайна денег раннего Средневековья — она меняет понимание развития всей Европы

Создан самый чистый в мире кремний — это прямой путь к масштабируемым квантовым компьютерам
Показать еще