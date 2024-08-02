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Минцифры объединит ведомства для борьбы с мошенниками

Минцифры создает единую платформу для защиты граждан от злоумышленников в интернете и телефонных мошенников. В работе платформы будут принимать участие правоохранительные органы, Банк России, финансовые организации, операторы связи и ведомства. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Платформа позволит оперативно противодействовать мошенникам в интернете и телефонным мошенникам, навязыванию услуг, фишингу; автоматизировать взаимодействие уполномоченных органов и организаций, в том числе мониторинг утечек персональных данных; бороться с мошенниками в сети заранее — превентивными мерами

Первый этап создания платформы планируется завершить к концу 2026 г.

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