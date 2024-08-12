Подтверждена совместимость SafeNode System Loader с «Роса Хром 12»

Компании «Газинформсервис» и НТЦ ИТ «Роса» объявили о подтверждении стабильной работы SafeNode System Loader с операционной системой «Роса Хром 12». Такое сочетание обеспечивает комфортную и безопасную рабочую среду для автоматизированных систем, требующих защиты информации средствами, сертифицированными ФСТЭК. Компании подписали сертификат о совместимости продуктов.

По результатам тестирования специалистами обеих компаний подтверждена стабильная работа инсталлятора средства доверенной загрузки SafeNode System Loader и самого средства доверенной загрузки SafeNode System Loader разработки «Газинформсервис» с операционной системой «Роса Хром 12» (разработана НТЦ ИТ «Роса»). Это гарантирует безопасный и стабильный запуск операционной системы. Решение подойдет для организаций, работающих в сфере здравоохранения, образования, государственного управления и других отраслях, где безопасность и надежность критически важны.

SafeNode System Loader – это средство доверенной загрузки, обеспечивающее защиту от вредоносных программ и несанкционированного доступа на ранних стадиях загрузки системы. SafeNode System Loader соответствует требованиям руководящих документов ФСТЭК России к средствам доверенной загрузки уровня базовой системы ввода-вывода 2 класса.

«Роса Хром» — это операционная система для компьютеров и серверов, которая быстро и просто развертывается. Она создана на основе собственного репозитория Rosa 2021.1, в котором используются самые актуальные версии ядра, а все компоненты проверены на совместимость друг с другом. Репозиторий создавался более 10 лет в России и содержит более чем 35 тыс. приложений и компонентов. Визуально ОС «Роса Хром» привычна для пользователей Windows. ОС сертифицирована ФСТЭК и добавлена в реестр отечественного ПО Министерства цифрового развития.

«Теперь у компании «Газинформсервис» в арсенале есть уникальный инсталлятор под операционную систему «Роса Хром 12», что упрощает его централизованную установку и значительно увеличивает скорость развертывания», – отметил Константин Хитрово, менеджер по продукту СДЗ SafeNode System Loader.

«Мы гордимся тем, что наши разработки позволяют создавать надежную и безопасную рабочую среду, соответствующую самым высоким стандартам. Это достижение не только подтверждает высокое качество наших продуктов, но и способствует укреплению позиций отечественных решений на рынке», – сказал Владислав Кадомский, директор по стратегическому развитию НТЦ ИТ «Роса».