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Positive Technologies запустила международную программу по практической кибербезопасности для зарубежных специалистов по ИБ

Бесплатный международный проект для студентов и молодых специалистов по ИБ, разработанный Positive Technologies, стартовал 12 августа 2024 г. в Москве. В основу программы легла экспертиза Positive Technologies в области практической кибербезопасности и многолетний опыт компании в расследовании реальных инцидентов ИБ. Проект собрал студентов из 20 стран по всему миру, которые намерены под руководством ведущих экспертов получить практические навыки по кибербезопасности и анализу защищенности ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Участниками международной программы Positive Hack Camp, подготовленной Positive Education и CyberEd, стали порядка 70 специалистов из Саудовской Аравии, Индонезии, ОАЭ, Малайзии, Бангладеш, Бразилии, ЮАР и других стран. При этом заявку на участие в проекте подали свыше 350 кандидатов. По итогам отборочного этапа в число слушателей вошли специалисты с необходимым уровнем знаний в области ИТ. Международный проект Positive Technologies запущен при поддержке Минцифры России.

«Более 20 лет Positive Technologies помогает защищать объекты критической информационной инфраструктуры и крупнейшие частные компании России. За это время мы накопили бесценный опыт и считаем необходимым делиться им, поскольку уровень киберугроз растет, атаки становятся сложнее. Чтобы успешно противостоять им, нужно объединять усилия. С этой целью мы развиваем глобальное комьюнити экспертов по кибербезопасности, — сказал Дмитрий Серебрянников, директор по анализу защищенности в Positive Technologies. — Только зная, как атаковать, можно создавать технологии для защиты. Именно поэтому в новом международном проекте мы сделали упор на развитие навыков анализа защищенности».

Международный практикум рассчитан на две недели — программа завершится 25 августа. Помимо обучения, участников ждут обзорные экскурсии по городу и другие мероприятия, которые позволят студентам познакомиться с культурой и историей России.

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