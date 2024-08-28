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NGR Softlab и «Актив» объявили о начале технологического партнерства

Российские разработчики решений в сфере информационной безопасности NGR Softlab и компания «Актив» объявили о начале технологического партнерства. В рамках сотрудничества компании проведут интеграцию продуктов «Рутокен ЭЦП 3.0» («Актив») в систему Infrascope (NGR Softlab) и обеспечат усиленный контроль доступа к ИТ-инфраструктурам заказчиков.

Необходимость совмещения технологий вызвана повышенными требованиями к информационной безопасности организаций, которые нуждаются в эшелонированной защите данных и комплексном использовании продуктов NGR Softlab и компании «Актив». Интеграция позволит усилить контроль доступа через PAM Infrascope, являющийся точкой входа в критические инфраструктуры заказчиков, с помощью дополнительных факторов аутентификации – USB-токенов и смарт-карт линейки «Рутокен ЭЦП 3.0».

Внедрение устройств «Рутокен ЭЦП 3.0» в систему Infrascope будет проходить в два этапа. Сначала появится возможность применения USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» в качестве второго фактора аутентификации для доступа в пользовательский интерфейс Infrascope. Затем будет выполнена доработка продукта для аутентификации с использованием продуктов «Рутокен» на удаленных серверах, защищаемых Infrascope.

«Интеграция технологий «Рутокен» в систему Infrascope была обусловлена запросами наших клиентов, которые стремились обеспечить максимальную защиту критических инфраструктур. Партнерство с компанией «Актив» позволит нам предложить еще более надежные и эффективные решения для защиты от несанкционированного доступа», — отметил директор по разработке NGR Softlab Игорь Ляпунов.

«Мы рады начавшемуся сотрудничеству с NGR Softlab и намеченным долгосрочным шагам по интеграции наших продуктов. Уверен, что совместное использование решения Infrascope и устройств «Рутокен» позволит заказчикам избежать, благодаря многофакторной аутентификации, как внутренних ИБ-инцидентов, так и внешних атак на информационные системы», — сказал Павел Анфимов, руководитель отдела продуктов и интеграций компании «Актив».

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