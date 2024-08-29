Оренбургский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» доверил защиту важных данных «Кибер Бэкапу»

Система резервного копирования и восстановления данных на базе «Кибер Бэкапа» внедрена в Оренбургском филиале Межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза» им. академика С. Н. Федорова — центре высокотехнологичной офтальмологической помощи в Южно-Уральском регионе, где ежедневно принимают более 200 пациентов и проводят свыше 150 операций. Об этом CNews сообщили представители компании «Киберпротект».

Как субъект КИИ, Оренбургский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» в последние годы осуществляет переход на импортонезависимое оборудование и ПО отечественных разработчиков для обеспечения технологической независимости и соблюдения требований законодательства.

«Вопрос информационной безопасности в медицине стоит сейчас особенно остро — данные не просто должны быть защищены, но и подлежат надежному хранению на территории России. У нас достаточно обширная ИТ-инфраструктура и большой объем критически важной информации, которую нужно сохранять и защищать», — сказал начальник отдела информационного обеспечения Оренбургского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» Алексей Щербанов.

Проведя анализ рынка, ИТ-специалисты офтальмологического центра выбрали в качестве полноценной замены зарубежного ПО для резервного копирования и восстановления данных «Кибер Бэкап» — флагманский продукт компании «Киберпротект». Решение обеспечило защиту и хранение информации с учетом задач обеспечения безопасности и защиты данных.

Сегодня «Кибер Бэкап» защищает до 5 ТБ важных данных офтальмологического центра.

«Наша команда довольна выбором — мы установили отечественное ПО, которое гарантирует стабильную работу и надежную защиту всех информационных систем и данных. С новой СРК процесс резервного копирования и восстановления данных стал прозрачным, отлаженным и автоматизированным, что существенно снижает трудозатраты наших сотрудников», — сказал Алексей Щербанов.