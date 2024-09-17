Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Мобильная связь
|

МТС заблокировала более 5,5 млн спам-звонков в Архангельской области за лето

Цифровая экосистема МТС проанализировала объем звонков с признаками спама и несанкционированной рекламы жителям Архангельской области за летние месяцы 2024 г. С помощью антиспамовых решений на основе Big Data МТС за июнь-август заблокировала в регионе более 5,5 млн нежелательных вызовов.

С июня по август 2024 г. количество заблокированных входящих звонков в Архангельской области выросло в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Средняя длительность одного заблокированного вызова в регионе составила почти 12 секунд. Через телефонные обзвоны в регионе наиболее активно продвигают свои услуги спамеры с рекламными предложениями, финансовые организации, компании, которые проводят опросы, коллекторы, салоны красоты, фирмы, предлагающие заработок в интернете, а также мошенники.

«Жители Поморья достаточно часто получают нежелательные звонки, которые, как правило, отнимают драгоценное время, отвлекают от дел, а порой приводят к потере денег, если звонят мошенники. Цифровые технологии, анализирующие вызовы на основе Big Data, помогают не только сэкономить время абонентов, но и уберечь их от более серьезных последствий – потери средств, персональных данных или взлома учетных записей», – сказал директор МТС в Архангельской области Григорий Бедрин.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Минимализм и функциональность: как создать рабочее место в новом формате

Китайцы взламывают устройства Cisco, используя малоопасную уязвимость

Минфин Челябинской области мигрировал на СУБД Postgres Pro: как прошло импортозамещение

Уязвимости в GPU для мобильных устройств позволяют шпионить за пользователями

Как объединение с крупными игроками помогает бизнесу лидировать на рынке

Хакеры охотятся на знатоков Python с помощью теста для программистов

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

На что способны флагманские фотокамеры в 2024 году

Как шум от гаджетов разрушает психику

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 4 41 мм: образец элегантности

Показать еще

Наука

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов

Археологи нашли подсказки, почему 900 лет назад была заброшена одна из крупнейших цивилизаций в мире

Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной
Показать еще