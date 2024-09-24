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За лето МТС в Перми заблокировала более 13 миллионов спам-звонков

МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Пермского края за лето 2024 г. С помощью антиспамовых решений и сервиса «Защитник», использующих анализ больших данных (Big Data), МТС за летний период заблокировала более 13 млн вызовов, а с начала года — более 33 млн спам-звонков.

Чаще всего летом спам-звонки пермякам поступали в июне. В целом за 2024 г. жителям Прикамья чаще всего звонили со спамом именно летом, причем количество заблокированных вызовов в этом году по сравнению с летними месяцами прошлого года выросло на 45%. Антиспам-защита не только сэкономила время своим пользователям, ответив за них на звонок или предупредив о возможном спаме, но и уберегла от более серьезных последствий — потери средств, персональных данных или угроз телефонных мошенников.

«Наша система блокировки спам-звонков не только предупреждает абонентов о нежелательных вызовах, но и анализирует входящие звонки на основе технологий Big Data МТС и присваивает номерам категории спама. К примеру, абонент сразу на экране телефона видит, что ему будут предлагать услуги страхования, юридические услуги, недвижимость и другие. Так, он может самостоятельно выбрать категории, которые он не хочет получать, такие звонки будут сразу же заблокированы. По нашим данным, пермякам чаще всего поступали рекламные спам-звонки и вызовы с целью проведения опросов жителей», – сказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

С начала 2023 г. общее время заблокированных спам-звонков в Пермском крае составило больше 13 млн минут, а средняя длительность такого вызова – около 11 секунд.

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