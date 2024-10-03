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CorpSoft24 расширяет линейку решений по информационной безопасности в облаке

Компания CorpSoft24, оператор цифровой экосистемы для бизнеса, заключила партнерское соглашение с компанией Multifactor и теперь предлагает клиентам новое решение для защиты доступа к облачным сервисам с применением двухфакторной аутентификации. Такой подход отвечает требованиям к безопасности инфраструктуры облачного провайдера и расширяет его продуктовый портфель.

Согласно подписанному сторонами договору о партнерстве, в облачной инфраструктуре CorpSoft24 внедрена система многофакторной аутентификации Multifactor. Она доступна клиентам облачного провайдера для удаленного подключения к используемым сервисам и управления ими, а также для защиты подключения к собственным информационным системам.

«Сервис двухфакторной аутентификации – важный компонент обеспечения информационной безопасности организаций, применяемый в дополнение к строгой парольной политике. Наличие «второго фактора» при аутентификации пользователя в закрытом корпоративном контуре или в определенном бизнес-приложении снижает потенциальные риски, связанные с компрометацией паролей: даже если злоумышленник завладеет паролем, он не сможет им воспользоваться для доступа к защищаемым ресурсам. Теперь к уже существующему у нас решению добавилось еще одно – такое же надежное и современное», – сказал Демьян Раменский, руководитель направления информационной безопасности компании CorpSoft24.

«С помощью сервиса от Multifactor облако CorpSoft24 становится еще более надежным, а его клиенты получают возможность выбора наиболее подходящего средства авторизации. По нашему опыту, дополнительный фактор в несколько раз повышает защищенность облачной инфраструктуры от несанкционированного доступа. Внедрение системы Multifactor – очередной этап планомерной работы нашей команды по повышению стабильности сервисов CorpSoft24 и их устойчивости к внешним угрозам», – отметил Денис Афанасьев, руководитель облачного направления CorpSoft24.

Предоставление облачных сервисов, в том числе средств защиты облачной инфраструктуры, являются важным направлением развития бизнеса CorpSoft24. Так, во второй половине 2024 года портфель продуктов для защиты от DDoS-атак пополнился отечественным решением Servicepipe.

В условиях массового перехода российских компаний на импортозамещенные технологии CorpSoft24 планомерно пополняет продуктовый портфель проверенными решениями российских партнеров.

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