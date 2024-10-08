Кибербезопасность в Нижегородской области будет построена в лучших практиках результативной кибербезопасности

Компания Positive Technologies, лидер в области результативной кибербезопасности, подписала трехстороннее соглашение о сотрудничестве с правительством Нижегородской области и АНО «Проектный офис ИТ-Кампуса Нижегородской области “Неймарк”». Стороны договорились работать над обеспечением киберустойчивости органов власти и учреждений области, повышать уровень образования и подготовки кадров в сфере кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

«Информационные ресурсы органов власти различных уровней регулярно подвергаются кибератакам. Чтобы эти попытки злоумышленников не оказались успешными, мы привлекаем коллег с серьезным опытом в сфере кибербеза. Будем совместно защищать полезные для граждан сервисы. Кроме того, мы планируем создать в регионе киберполигоны для практической подготовки специалистов в этой области, проводить киберучения для оценки киберустойчивости инфраструктуры области», — сказал Егор Поляков, заместитель губернатора Нижегородской области.

Ключевые направления сотрудничества включают содействие развитию деятельности исполнительных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений региона в области информационной безопасности. Основная цель — обеспечить практическую устойчивость функционирования этих организаций, в том числе предоставляемых ими госуслуг, к критичным рискам и угрозам ИБ.

«Государственный сектор активно развивается и проходит цифровую трансформацию. Все больше данных и услуг становятся доступны для граждан в информационном пространстве, что накладывает больше ограничений и ответственности по защите этой информации, — сказал Сергей Ломака, директор по стратегическим проектам Positive Technologies. — Большой объем данных, аккумулируемых в государственных информационных системах, и критическая значимость государственных функций делают этот сектор самой привлекательной мишенью для киберпреступников: в 2023 г. на него пришлось 15% всех успешных атак на организации. В первом полугодии 2024 г. тенденция сохраняется, и этот показатель составляет 14%. Долгосрочное сотрудничество между правительством Нижегородской области, Positive Technologies и АНО “Неймарк” поможет в обеспечении киберустойчивости ИТ-инфраструктуры региона».

«Кибербезопасность — одно из самых динамично развивающихся направлений в ИТ, в котором "Неймарк" обладает большой экспертизой. В этом году мы совместно с НГТУ запустили сетевую профильную программу подготовки специалистов, летом провели ИТ-академию по информационной безопасности. Также у нас работает Центр информационной безопасности. Уверен, что взаимодействие с нашими партнерами выведет кибербез в регионе на новый уровень», — сказал Валерий Черепенников, директор АНО «Неймарк».

В соответствии с заключенным соглашением, экспертиза Positive Technologies в первую очередь будет нацелена на предотвращение недопустимых негативных последствий в результате потенциальных кибератак на структуры исполнительных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований, государственных и муниципальных учреждений и субъектов критической информационной инфраструктуры Нижегородской области.