Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Софт Безопасность Бизнес Кадры
|

«Индид» объявляет о назначении директора по маркетингу

Компания «Индид», разрабатывающая комплексные решения в области безопасности айдентити (identity security) более 15 лет в России, объявляет о назначении Мариеты Хамхоевой на должность директора по маркетингу и коммуникациям. Об этом CNews сообщили представители компании «Индид».

С 2019 до 2024 гг. Мариета возглавляла департамент маркетинга и коммуникаций «СберРешений», входящей в группу «Сбер», где она отвечала за запуск онлайн-бухгалтерии для бизнеса, осуществила ребрендинг АО «Интеркомп» под брендом «СберРешения» и выстроила функцию маркетинга и коммуникаций «с нуля». Свой карьерный путь Мариета начинала в PwC – где в разное время отвечала за маркетинг, PR и коммуникации.

В новой роли Мариета будет отвечать за выстраивание позиционирования в рамках долгосрочной стратегии компании, масштабирование бизнеса и вывод новых продуктов на рынок.

Компания анонсировала, что в ближайшее время произойдет обновление бренда и запуск первой и единственной конференции в России в области identity security.

Мариета окончила факультет иностранных языков и регионоведения Московского Государственного Университета им. М. В. Ломоносова.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как Kubernetes помогает экономить бюджет и ускоряет процессы внутри организации

Хакеры серьезно поломали российские суды. Не работают сайты, ГАС «Правосудие» и интернет-телефония на базе древнего сервиса Microsoft Lync

Как выбрать гибкую CRM-платформу для корпоративных продаж

Россияне разработали сверхзащищенную флешку, которую невозможно взломать

Что ждут заказчики от систем бесперебойного питания?

Microsoft Word начал удалять документы при попытке сохранить их. В опасности каждый. Как защититься. Опрос

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Смартфоны с хорошими камерами стоимостью до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire S27-1755: мощный и аккуратный

Лучшие кнопочные телефоны с интернетом: хиты продаж

Показать еще

Наука

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие
Показать еще