ГК Softline помогла открыть Центр киберучений в КГТУ

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, совместно с АО «Перспективный мониторинг» организовала работу Центра киберучений Ampire для Калининградского государственного технического университета (КГТУ). В рамках проекта команда Softline поставила тренажер Ampire для профессионального обучения методам обнаружения, анализа и устранения последствий компьютерных атак. Первый в Калининграде Центр киберучений начал свою работу 4 октября 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Калининградский государственный технический университет» — высшее учебное заведение отрасли рыбного хозяйства России. В КГТУ реализуются профессиональные программы подготовки бакалавров, дипломированных специалистов, магистров и послевузовские программы подготовки кандидатов и докторов наук, а также различные дополнительные профессиональные программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов.

КГТУ стал рассматривать различные решения для модернизации процесса обучения ИТ- и ИБ-специалистов в Институте цифровых технологий, работающего на базе вуза. Для решения этой задачи университет обратился к команде Softline. После демонстрации продуктов компании «Перспективный мониторинг» Центр киберучений было решено построить на базе тренажера Ampire, позволяющего проводить обучение методам обнаружения, анализа и устранения последствий компьютерных атак. On-premise решение полностью отвечало требованиям КГТУ к функционалу и позволяло организовать практическое обучение студентов в области информационной безопасности.

Также специалисты Softline приняли участие в оформлении помещения лаборатории Центра, где будут проводиться занятия для студентов кафедры информационной безопасности Института цифровых технологий КГТУ. Эксперты вендора провели для преподавателей кафедры курс по освоению тренажера, что позволит начать занятия в Центре киберучений уже с начала учебного года.

Открытие центра состоялось 4 октября 2024 г. при участии и.о. министра цифровых технологий и связи Калининградской области Анастасии Голубых, а также экспертов ГК Softline и «Перспективного мониторинга». На базе первого в Калининграде Центра киберучений планируется проводить обучение по программам повышения квалификации и переподготовки, повышать экспертизу ИБ-специалистов различных компаний. Кроме того, в планах КГТУ — использовать Центр киберучений и для обучения субъектов КИИ.

«С помощью тренажера Ampire КГТУ сможет вывести процесс обучения будущих специалистов по информационной безопасности на новый уровень. Наш клиент получил надежное и зрелое решение, которое в том числе отвечает требованиям вуза по использованию продукта в собственной сетевой инфраструктуре. Благодаря широким функциональным возможностям тренажера, университет сможет использовать решение в нескольких направлениях — как в обучении своих студентов и подготовке ими дипломных работ, так и в проведении киберучений для различных организаций. Занятия на киберполигоне помогут будущим ИТ-специалистам, помимо освоения ряда практических компетенций, отточить также навыки командной работы. А высокая частота обновления сценариев атак, заложенная в тренажере, обеспечит студентов знаниями актуальных техник и тактик злоумышленников, применяемым в реальных атаках на организации. Таким образом, обучение с помощью передовых образовательных инструментов позволит выпускникам Института цифровых технологий КГТУ чувствовать себя уверенно в поиске работы и повысит их конкурентоспособность на рынке труда», — сказал Кирилл Лихачев, руководитель направления ГК Softline.

«На базе нашего вуза открылся первый в регионе Центр киберучений, в котором будут использоваться инновационные образовательные технологии и методики преподавания. Благодарим ГК Softline за помощь в подборе и поставку обучающего тренажера Ampire. Студенты нашего Института цифровых технологий, обучаясь в Центре киберучений, научатся расследовать инциденты ИБ, выявлять, устранять и предупреждать компьютерные атаки. Преподаватели же смогут повысить свою квалификацию, работая на передовом решении. При этом высокий уровень автоматизации шаблонов и сценариев обеспечит всем участникам образовательного процесса комфортную и интересную работу. Все это позволит значительно повысить уровень подготовки наших выпускников», — сказал Владимир Волкогон, ректор ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет», к.э.н., доцент.